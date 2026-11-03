Nadzor ustanova socijalne zaštite: Nova pravila u FBiH

Nadzor ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH bit će detaljnije uređen novim pravilnikom koji je donio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Dokument predviđa provjeru kvaliteta brige o korisnicima, poštovanja njihovih prava i načina otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a omogućava i pokretanje vanrednih kontrola na zahtjev porodica.

Pravilnik o vršenju stručnog nadzora nad ustanovama socijalne zaštite upućen je na objavu u Službenim novinama Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Nova pravila odnose se na pet federalnih ustanova socijalne zaštite: Bakovići, Drin, Ljubuški, Pazarić i Sarajevo.

Nadzor ustanova socijalne zaštite obuhvatit će i uslove boravka korisnika

Pravilnikom se uređuju izbor nezavisnih stručnih nadzornika, rad komisija, provođenje redovnih i vanrednih kontrola te praćenje preporuka i naloženih mjera.

Nadzor će obuhvatati način pružanja usluga, organizaciju rada, stručnu osposobljenost zaposlenih, uslove boravka i individualne planove podrške korisnicima.

Posebna pažnja bit će posvećena procjeni odgovara li podrška stvarnim potrebama svakog korisnika, kao i tome postoji li opravdanje za nastavak institucionalnog smještaja ili mogućnost prelaska na druge oblike zaštite.

„Za korisnike je najvažnije da se provjerava kakvu podršku svakodnevno dobijaju, poštuju li se njihova prava i odgovara li briga njihovim potrebama. Naša odgovornost traje i nakon obilaska ustanove, moramo pratiti jesu li utvrđeni nedostaci zaista otklonjeni“, izjavio je ministar Delić.

Porodice mogu zatražiti vanredni nadzor

Jedna od značajnijih odredbi pravilnika odnosi se na mogućnost pokretanja vanrednog stručnog nadzora na osnovu obrazloženog zahtjeva korisnika, njegove porodice, zakonskog zastupnika, zaposlenih ili drugih osoba i institucija.

Ministarstvo će biti dužno da u roku od najviše 15 dana procijeni osnovanost zahtjeva i odluči hoće li pokrenuti nadzor.

U slučajevima kada bi prethodna najava mogla ugroziti svrhu kontrole, stručni nadzor moći će se provesti i bez najave.

Kontrole će uključivati pregled dokumentacije, neposredno praćenje stručnog rada i razgovore sa zaposlenima i korisnicima, uz obaveznu zaštitu njihove privatnosti i dostojanstva.

Ustanove će morati postupati po preporukama i mjerama te Ministarstvu dostavljati informacije o njihovom provođenju.

Ukoliko se tokom nadzora utvrdi neposredna opasnost po život ili zdravlje korisnika, predviđeno je hitno obavještavanje Ministarstva i nadležnih inspekcijskih organa.

Stručni nadzor neće zamijeniti inspekcijske kontrole, nego će se provoditi uz zadržavanje svih ovlaštenja nadležnih inspekcija.