Dječiji dodatak za septembar bit će isplaćen 15. oktobra, obuhvaćeno više od 97.000 djece

Dječiji dodatak za septembar 2026. godine bit će isplaćen u četvrtak, 15. oktobra, potvrdilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona konvertibilnih maraka.

Prema podacima Ministarstva, ukupan iznos sredstava za septembarsku isplatu iznosi 20.185.197,39 KM, a obuhvaćeni su korisnici iz 79 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom Federacije BiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovnost isplata posebno značajna za porodice koje dječiji dodatak koriste za pokrivanje svakodnevnih troškova i osnovnih potreba djece.

„Roditeljima je važno da znaju kada mogu računati na dječiji dodatak, posebno sada, kada uz svakodnevne troškove izdvajaju i za školske obaveze svoje djece. Naša odgovornost je da osiguramo sredstva i redovne isplate jer svako kašnjenje za porodicu koja raspolaže ograničenim prihodima znači dodatnu brigu i odgađanje neke potrebe“, izjavio je Delić.

Dječiji dodatak za septembar obuhvata 97.145 djece

Najveći broj djece obuhvaćene septembarskom isplatom evidentiran je u Zenici, gdje pravo na dodatak ostvaruje 6.188 djece.

Slijedi sarajevska općina Novi Grad sa 4.976 korisnika, dok je u Mostaru evidentirano 3.586 djece koja ostvaruju ovo pravo.

Ministar Delić naglasio je da iza ukupnog iznosa od više od 20 miliona KM stoje konkretne potrebe porodica širom Federacije BiH.

„Dječiji dodatak dolazi do porodica u velikim gradovima i malim općinama, a iza ukupnog iznosa od više od 20 miliona maraka stoje konkretne potrebe gotovo 100.000 djece. Upravo zato ovu podršku moramo posmatrati kroz ono što ona znači u životu svake porodice koja je ostvaruje“, poručio je Delić.

Isplata federalnog dječijeg dodatka za septembar planirana je za 15. oktobar, u skladu s najavom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.