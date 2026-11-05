Danas počinje isplata penzija u FBiH: Evo koliko će penzioneri dobiti

Isplata penzija u FBiH za oktobar 2026. godine počinje danas, 5. novembra, putem Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Penzije će biti isplaćene za ukupno 474.304 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je približno 374,8 miliona konvertibilnih maraka.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 692,23 KM, zajamčena 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosi 886,33 KM.

Isplata penzija u FBiH: Koliki su iznosi za nove penzionere?

Za građane koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine primjenjuju se drugačiji iznosi najnižih penzija, koji zavise od dužine ostvarenog penzijskog staža.

Osnovica za njihov obračun iznosi 752,03 KM, a najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451,22 KM.

Za korisnike koji imaju od 20 do manje od 25 godina staža najniža penzija iznosi 488,82 KM, dok oni s najmanje 25, a manje od 30 godina staža imaju pravo na najmanje 526,42 KM.

Penzioneri s 30 do manje od 35 godina staža ostvaruju najnižu penziju od 564,02 KM, a oni s 35 do manje od 40 godina staža 639,23 KM.

Za korisnike koji imaju 40 i više godina penzijskog staža najniža penzija iznosi 714,43 KM.

Zajamčena penzija za korisnike koji nakon 1. januara 2026. godine ostvaruju pravo na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 KM.

Koliko iznose invalidske i porodične penzije?

Najniža invalidska i porodična penzija ostvarena nakon smrti aktivnog osiguranika za korisnike koji pravo stječu od 1. januara 2026. godine iznosi 676,83 KM.

Za korisnike koji penziju ostvaruju prema posebnim propisima za boračke kategorije, uključujući propise o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca, ratnim priznanjima i pravima članova njihovih porodica, najniža penzija iznosi 692,23 KM.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje navode da se isplata oktobarskih penzija realizuje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH.