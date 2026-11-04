U Neumu održana edukacija o oduzimanju nezakonito stečene imovine i finansijskim istragama

Oduzimanje nezakonito stečene imovine i provođenje finansijskih istraga bile su glavne teme trodnevne edukacije koja je danas završena u Neumu, a okupila je predstavnike pravosudnih i drugih nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj edukacije bio je unaprijediti postupke otkrivanja i oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima.

Edukaciju, održanu od 2. do 4. novembra, organizovala je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji s Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH.

Učesnici su razmjenjivali iskustva iz prakse, razgovarali o problemima s kojima se susreću tokom finansijskih istraga te razmatrali mogućnosti bolje saradnje institucija uključenih u ove postupke.

Oduzimanje nezakonito stečene imovine zahtijeva saradnju više institucija

Posebna pažnja tokom edukacije posvećena je saradnji tužilaca i ovlaštenih službenih osoba u provođenju krivičnih i finansijskih istraga.

Razmatrana je uloga policijskih i poreznih organa u otkrivanju imovine povezane s krivičnim djelima, kao i načini prikupljanja, obrade i analize podataka koji mogu poslužiti kao dokaz u postupcima.

Učesnici su razgovarali i o primjeni privremenih mjera osiguranja imovine, koje omogućavaju da se imovina povezana s krivičnim djelima zaštiti od otuđenja ili prikrivanja tokom postupka.

Obuhvaćena su i pitanja preuzimanja i upravljanja oduzetom imovinom, što predstavlja važan dio postupka nakon donošenja odgovarajućih sudskih odluka.

Sudije i tužioci kroz praktične primjere analizirali postupke

Značajan dio programa bio je posvećen praktičnom radu kroz studije slučaja.

Učesnici su, podijeljeni u tužilačke i sudijske timove, radili na identifikaciji imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim djelom, pripremi prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja i donošenju odluka u skladu sa zakonskim propisima.

Na ovaj način imali su priliku primijeniti stečena znanja na primjerima koji odgovaraju situacijama iz svakodnevne pravosudne prakse.

Iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom naglašeno je da je za efikasno provođenje finansijskih istraga neophodna koordinacija pravosudnih, policijskih, poreznih i drugih nadležnih institucija.

Posebno je istaknuta potreba za pravovremenom razmjenom informacija u složenim predmetima, kako bi se omogućilo uspješnije otkrivanje, osiguranje i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima.