Studentska praksa u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

Studentska praksa za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bit će jedna od aktivnosti predviđenih Memorandumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji koji je danas potpisan sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.

Memorandum su potpisali direktor Agencije Emir Bašić i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Meliha Bašić, čime je formalizovana saradnja između akademske zajednice i institucionalne prakse.

Sporazum predviđa razmjenu stručnih i naučnih informacija i materijala, organizaciju specijalističkih edukacija, terenskih i studijskih posjeta, kao i zajedničko organizovanje konferencija, seminara, radionica i naučno-istraživačkih aktivnosti.

Studentska praksa i zajednički istraživački projekti

Poseban dio saradnje odnosi se na organizaciju studentske prakse za studente prvog ciklusa Ekonomskog fakulteta.

Na taj način studenti će imati priliku upoznati rad Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i steći praktična znanja u realnom radnom okruženju.

Memorandum predviđa i mogućnost uključivanja državnih službenika i drugih stručnih osoba iz Agencije u nastavni proces, kako bi se teorijska znanja dodatno povezala s praktičnim iskustvima.

Planirana je i saradnja na zajedničkim istraživačkim projektima, programima stručnog usavršavanja i drugim aktivnostima od zajedničkog interesa.

Direktor Agencije Emir Bašić ocijenio je da povezivanje stručnih kapaciteta Agencije i znanja Ekonomskog fakulteta može doprinijeti razmjeni iskustava, razvoju stručnih kadrova i unapređenju praktičnih znanja studenata.

Dekanesa Ekonomskog fakulteta prof. dr. Meliha Bašić istakla je da će saradnja omogućiti studentima i akademskom kadru neposrednije povezivanje teorije i prakse, posebno kroz studentsku praksu, stručne edukacije i zajedničke istraživačke aktivnosti.

Potpisivanjem Memoranduma dvije institucije najavile su dugoročnu saradnju u oblasti obrazovanja, stručnog usavršavanja i razvoja kadrova.