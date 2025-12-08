U Sarajevu je danas potpisan Memorandum o saradnji između Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dokument kojim se postavlja okvir za snažniju međuinstitucionalnu saradnju, razmjenu podataka i unapređenje transparentnosti u oblasti upravljanja oduzetom imovinom. Memorandum su potpisali direktor Agencije Emir Bašić i direktorica Registra Gordana Vujović.

Ovim činom potvrđena je zajednička posvećenost jačanju integriteta sistema kojim se upravlja imovinom oduzetom u postupcima koji proizlaze iz krivičnih djela. Saradnja će se graditi kroz stalnu razmjenu podataka, tehničku podršku i razvoj aktivnosti koje mogu doprinijeti jasnijoj i efikasnijoj primjeni zakonskih propisa. Naglašeno je da se uspostavljanjem stabilnih kanala komunikacije između ove dvije institucije stvaraju bolji uslovi za brzu i sigurnu razmjenu informacija o vlasništvu nad vrijednosnim papirima, što je ključno za provođenje finansijskih istraga i identifikaciju nezakonito stečene imovine.

Predstavnici obje institucije istakli su da Memorandum predstavlja dodatni korak u jačanju sistema borbe protiv finansijskog kriminala i korupcije, jer omogućava preciznije i efikasnije postupanje u slučajevima oduzimanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelom. Sporazum je usklađen sa savremenim procesima modernizacije javne uprave, s ciljem podizanja transparentnosti, profesionalizma i odgovornosti javnih institucija.

Zaključeno je da će realizacija Memoranduma doprinijeti boljoj zaštiti javnog interesa, jačanju povjerenja građana i unapređenju načina na koji se upravlja javnim resursima, uz kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava između partnerskih institucija.