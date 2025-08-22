Upravljanje oduzetom imovinom tema sastanka Federalne agencije i Općinskog suda Sarajevo

Upravljanje oduzetom imovinom bila je glavna tema sastanka Federalne agencije i Općinskog suda Sarajevo održanog danas u Sarajevu.

U Općinskom sudu u Sarajevu danas je održan sastanak kojem su prisustvovali direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić sa saradnicima i predsjednik Općinskog suda Damir Batotić.

Cilj sastanka bio je unapređenje i jačanje međuinstitucionalne saradnje, s posebnim naglaskom na kontinuiranu edukaciju i specijalističke obuke sudija i tužitelja u oblasti trajnog oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinom.

Tokom razgovora analizirana je dosadašnja saradnja između Federalne agencije i Općinskog suda Sarajevo, te su dogovorene konkretne mjere za buduću saradnju. Poseban akcenat stavljen je na prioritetno djelovanje u predmetima Agencije, uključujući i registraciju privrednih društava kojima Agencija upravlja.

Sudionici sastanka naglasili su važnost jačanja pravosudnih institucija kroz strateške mjere u okviru provedbe Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i potrebu sinhronizacije postupanja i djelovanja institucija. Time se, kako je istaknuto, šalje jasna poruka da se kriminal ne isplati.

Dogovoreno je da će se raditi na većem stepenu saradnje, ubrzanju procesa i digitalizaciji postupaka, kako bi se omogućilo efikasnije praćenje predmeta. Zaključeno je da pojačana odgovornost i efikasnost u procesu upravljanja oduzetom imovinom predstavlja značajan faktor u jačanju pravne države i povjerenja javnosti u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.