Rukometaši BiH poraženi od Slovenije na otvaranju kvalifikacija za EURO 2028

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Slovenije rezultatom 38:28 u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Susret je odigran večeras u Kopru, a domaća selekcija opravdala je ulogu favorita i na poluvrijeme otišla s velikom prednošću od 22:11.

Izabranici selektora Damira Doborca imali su nekoliko dobrih perioda igre, ali su brojne greške u napadu omogućile Slovencima da preuzmu kontrolu nad utakmicom i steknu značajnu prednost.

Bh. rukometaši u nastavku su pokušali smanjiti zaostatak, ali nisu uspjeli ozbiljnije ugroziti domaću reprezentaciju, koja je na kraju slavila s deset golova razlike.

Zmajevi su tako kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine otvorili porazom, a novu priliku za osvajanje bodova imat će već u nedjelju, kada će u Tuzli dočekati selekciju Češke.

Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacionoj grupi 5, zajedno sa Slovenijom, Češkom i Izraelom.