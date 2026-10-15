Futsaleri BiH večeras protiv Sjeverne Irske u kvalifikacijama za SP 2028.

Futsal reprezentacija BiH večeras od 19 sati u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“ u Zenici dočekuje Sjevernu Irsku, u prvom kolu druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2028. godine. Izabranici selektora Gorana Melhera žele pobjedom otvoriti kvalifikacije i napraviti prvi korak prema plasmanu u Elitnu grupu.

Bosna i Hercegovina nalazi se u kvalifikacijskoj grupi 5, zajedno sa Sjevernom Irskom i Poljskom, koja važi za favorita grupe. Selektor Melher ističe da su igrači motivisani i spremni za izazove koji ih očekuju, uprkos činjenici da je domaće prvenstvo počelo kasnije nego što je planirano.

„Ono što mene jako raduje to je što su igrači došli veseli, maksimalno željni da napravimo neki rezultat. Naš će rezultat sigurno biti prolazak u Elitnu grupu“, poručio je Melher.

Futsal reprezentacija BiH želi među 20 najboljih u Evropi

U drugoj fazi kvalifikacija učestvuje 36 reprezentacija, raspoređenih u 12 grupa sa po tri ekipe. Direktan plasman u Elitnu grupu izborit će pobjednici grupa i četiri najbolje drugoplasirane selekcije, dok će preostalih osam drugoplasiranih ekipa kroz baraž odlučivati o još četiri mjesta.

Elitnu fazu igrat će 20 reprezentacija, podijeljenih u pet grupa. Plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će pobjednici grupa i najbolja drugoplasirana selekcija, odnosno ukupno šest evropskih reprezentacija.

Melher naglašava da je trenutno sva pažnja usmjerena na večerašnji susret, iako njegov tim već naredne sedmice očekuje zahtjevno gostovanje u Poljskoj.

„Maksimalan je fokus na ovu utakmicu, a već za sedam dana idemo u Poljsku. Poljaci jesu nositelji grupe, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima. Niko nije nepobjediv“, istakao je selektor.

Prema njegovim riječima, plasman među 20 najboljih evropskih reprezentacija predstavljao bi značajan rezultat za bh. futsal, ali bi donio i bolji rejting u narednim kvalifikacijskim ciklusima.

Besplatan ulaz na utakmicu u Zenici

Selektor je pozvao navijače da večeras dođu u Gradsku arenu „Husejin Smajlović“ i pruže podršku reprezentativcima, a ulaz na utakmicu protiv Sjeverne Irske bit će besplatan.

Za predstojeće kvalifikacijske susrete Melher je pozvao 16 igrača, među kojima su Sejad Ibrišimović, Ahmed Kadić, Srđan Ivanković, Almedin Bundavica, Samir Gosto, Anes Demirović i Amer Džindić.

Nakon večerašnjeg susreta, futsal reprezentacija BiH nastavlja kvalifikacije gostovanjem Poljskoj, a utakmica će biti odigrana 21. oktobra u Gorzowu.