Sloboda Kompred savladala Velež i izborila prolaz u Kupu FBiH

Sloboda Kompred Tuzla ostvarila je pobjedu protiv Futsal kluba Velež Mostar rezultatom 5:2 u završnici Kupa Federacije Bosne i Hercegovine i osigurala plasman u narednu fazu takmičenja.

Tuzlanski futsaleri odigrali su efikasnu utakmicu, a posebno su se istakli Tarik Rahmanović i Akif Rožajac, koji su postigli po dva pogotka.

Rahmanović je mrežu protivnika zatresao u 6. i 39. minuti, dok je Rožajac bio precizan u 13. i 17. minuti. U listu strijelaca upisao se i Benjamin Šmajić, koji je pogodio u 7. minuti susreta.

Pobjedom protiv mostarskog Veleža Sloboda Kompred nastavila je uspješan niz i izborila nastavak takmičenja u Kupu FBiH.

Sloboda Kompred u subotu dočekuje Radnik u Mejdanu

Nakon uspjeha u Kupu, Sloboda Kompred Tuzla okreće se prvenstvenim obavezama. Već u subotu, 14. novembra, tuzlanski tim očekuje susret Prve futsal lige Federacije BiH protiv ekipe MNK Radnik 2022 Donji Vakuf.

Utakmica će biti odigrana u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli.

Iz kluba su pozvali navijače i ljubitelje futsala da dođu u Mejdan i podrže ekipu u nastavku prvenstvene sezone.

Sloboda Kompred želi nastaviti pobjednički niz i u prvenstvu, a susret protiv Radnika bit će nova prilika da tuzlanski futsaleri potvrde dobru formu nakon plasmana u narednu fazu Kupa Federacije BiH.