Futsal Zmajevi u Lisabonu igraju dvije provjere protiv Portugala

Futsal „A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Lisabonu odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Portugala.

Susreti su na programu 16. januara u 18:00 sati dvorani Pavilhão Leões Porto Salvo, te 18. 1. u 18:00 u FPF Areni.

Izbornik Goran Melher je za ovu reprezentativnu akciju pozvao sljedeće igrače:

Darko Milanović (Bubamara), Sejad Ibrišimović (Bubamara), Miloš Todorić (Pula, Hrvatska), Emir Mustafić (Željezničar), Anes Demirović (Željezničar), Ahmed Kadić (Akademac), Srđan Ivanković (Mostar SG), Matej Krezo (Dinamo, Hrvatska), Almedin Bundavica (Bubamara), Samir Gosto (Bubamara), Dejan Živković (Borac), Amer Delić (Sloga Gornji Vakuf), Amir Baručija (Mostar SG), Ajdin Drina (GFC Sarajevo).

O predstojećim utakmicama Melher kaže:

„Idemo u Lisabon u dosta podmlađenom sastavu. Želimo da isprobamo što više mladih igrača i cilj nam je da u narednom periodu napravimo selekciju za sljedeći kvalifikacioni ciklus. Pred nama su utakmice protiv izuzetno kvalitetne selekcije Portugala, aktualnog europskog prvaka i osvajača Svjetskog prvenstva iz prethodnog ciklusa, što je najbolja moguća provjera za naš tim. Ovakvi susreti su dragocjeni jer pružaju priliku da se ekipa dodatno uigra, stekne važno međunarodno iskustvo i podigne nivo igre. Rezultat svakako nije u prvom planu, već razvoj ekipe i priprema za izazove koji nas očekuju u nastavku godine.“

Igrači okupili su se danas u Zenici, a tri dana poslije putuju u Lisabon.