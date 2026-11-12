Tuzla servis: Rođeno devet beba, Hitna pomoć imala 305 intervencija

Tuzla servis za četvrtak, 12. novembar, donosi podatke o devet novorođenih beba u UKC-u Tuzla, 305 zdravstvenih usluga Hitne pomoći, šest saobraćajnih nezgoda i urednom snabdijevanju vodom i toplotnom energijom.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je 10 krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 305 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.