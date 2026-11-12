Tuzla servis: Rođeno devet beba, Hitna pomoć imala 305 intervencija

Ali Huremović
Tuzla servis: Rođeno devet beba, Hitna pomoć imala 305 intervencija
Foto: RTV Slon

Tuzla servis za četvrtak, 12. novembar, donosi podatke o devet novorođenih beba u UKC-u Tuzla, 305 zdravstvenih usluga Hitne pomoći, šest saobraćajnih nezgoda i urednom snabdijevanju vodom i toplotnom energijom.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je 10 krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 305 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

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