Vrijeme u Tuzli: Jak vjetar, kiša i naglo zahlađenje

Vrijeme u Tuzli danas će obilježiti povremena kiša i snažan južni vjetar s udarima do 70 kilometara na sat, dok se sutra očekuju obilnije padavine i nagli pad temperature.

Danas

Ponesite kišobran i računajte na povremene pljuskove, jer je danas vjerovatnoća padavina 40%, a slaba kiša moguća je od jutra do ranog poslijepodneva. Jutro je svježe, oko 11°C, pa je dobar izbor tanji sloj koji ćete zadržati i kasnije, jer poslijepodne temperatura dostiže 18°C. Od 11 do 16 sati očekuju se i udari južnog vjetra između 40 i 55 km/h, a od 16 do 22 sata oni jačaju na 55 do 70 km/h, pa obratite pažnju na labave predmete napolju. Uz vlažnost zraka do 94% vrijeme će djelovati prohladno i vlažno, pa je uz kišobran korisna i nepromočiva obuća za večernje sate.

Sutra Sutra nas čeka izraženija promjena: kiša je vjerovatna tokom većeg dijela dana uz 95% šanse za padavine i do 7,5 mm/h, a najizraženiji pljuskovi očekuju se poslijepodne. Jutro počinje sa 17°C, ali temperatura naglo pada prema večeri, a do 23 sata spušta se na svega 2°C, pa ponesite slojeve odjeće koje možete dodavati. Cijeli dan je na snazi upozorenje na udare vjetra od 40 do 60 km/h, pa planirajte aktivnosti napolju uz oprez i ponesite kišobran.

7 Dana Prvih sedam dana u Tuzli donosi postepeno zahlađenje uz česte padavine. Danas je najblaži dan sa maksimumom od 18°C i pljuskovima oko 40%, dok je petak najkišovitiji uz 95% šanse za pljuskove i do 7,5 mm/h. Subota je najhladnija, sa maksimumom od svega 8°C i 80% šanse za padavine, pa je to najlošiji dan za boravak napolju. Nedjelja je najbolji dan u ovom periodu, jer donosi sunčanije vrijeme bez značajnih padavina i maksimum od 11°C. Početkom sljedeće sedmice temperatura ponovo raste na 16 do 17°C, ali uz povremene pljuskove u ponedjeljak i utorak. U srijedu se vraćaju obilnije padavine uz 90% šanse i vjetar do 5 m/s.