Banovići planiraju budžet od 22,2 miliona KM, opozicija tvrdi da nedostaju razvojni projekti

Nacrt budžeta Banovića za 2027. godinu, u iznosu od 22.249.000 KM, dobio je podršku većine vijećnika na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća.

Predloženi budžet veći je za gotovo 620.000 KM u odnosu na ovogodišnji, ali tokom rasprave nije postignuta saglasnost o planiranim prihodima, rashodima i razvojnim prioritetima općine.

Načelnik Banovića Mehmed Hasanović smatra da predloženi finansijski plan omogućava nastavak ulaganja u infrastrukturu i realizaciju projekata na području općine.

Prema njegovim riječima, tokom ove godine realizovani su projekti ukupne vrijednosti od gotovo četiri miliona KM, a aktivnosti su provođene u svim mjesnim zajednicama. Hasanović očekuje nastavak investicija i u 2027. godini.

Pozvao je građane, vijećnike i druge zainteresovane da se uključe u narednu fazu pripreme budžeta i dostave prijedloge koji bi mogli biti uvršteni u konačni dokument.

Opozicija kritikovala Nacrt budžeta Banovića za 2027. godinu

Za razliku od vijećničke većine, opozicioni vijećnici nisu podržali predloženi dokument, smatrajući da prihodi i rashodi nisu realno planirani.

Njihove primjedbe odnosile su se prvenstveno na nedostatak konkretnih razvojnih projekata i ranije najavljenih ulaganja koja, prema njihovim tvrdnjama, nisu realizovana.

Posebno su izdvojili ulaganja u Dom zdravlja Banovići i nabavku sanitetskog vozila, navodeći ih kao primjere neispunjenih obećanja.

Opozicija je kritikovala i povećanje budžetske rezerve te planirana izdvajanja za plaće. Smatraju da bi veći dio raspoloživih sredstava trebalo usmjeriti u projekte koji bi doprinijeli otvaranju radnih mjesta i jačanju lokalne privrede.

Dugovanja JP Komunalno premašuju 1,1 milion KM

Tokom sjednice otvoreno je i pitanje finansijskog stanja javnih preduzeća, a posebna pažnja posvećena je Javnom preduzeću „Komunalno“ Banovići.

Iz općinske administracije upozorili su na ozbiljne finansijske i tehničke poteškoće u poslovanju ovog preduzeća.

Prema podacima iznesenim tokom rasprave, dugovanja za neizmirene poreze i doprinose premašuju 1,1 milion KM. Dodatni problem predstavlja stanje mehanizacije, čiji je značajan dio neispravan, što otežava redovno obavljanje komunalnih djelatnosti.

Iako su stavovi vijećnika o budžetu i poslovanju javnih preduzeća bili podijeljeni, pojedini dokumenti dobili su jednoglasnu podršku.

Među njima su Nacrt programa rada Općinskog vijeća Banovići za 2027. godinu i Plan zaštite od požara općine Banovići.

Usvojeni Nacrt budžeta Banovića za 2027. godinu predstavlja osnovu za nastavak budžetske procedure. U narednom periodu zainteresovane strane moći će dostaviti prijedloge i primjedbe prije utvrđivanja konačnog prijedloga budžeta.