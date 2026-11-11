Nikolina Dragoljević i Elvedina Muzaferija predstavljaju BiH u Svjetskom kupu

Nikolina Dragoljević u subotu, 14. novembra, debitovat će u Svjetskom kupu u alpskom skijanju, čime će Bosna i Hercegovina prvi put u istoj sezoni imati dvije predstavnice u različitim grupama disciplina ovog prestižnog takmičenja. Uz Dragoljević, koja će nastupati u slalomu, našu zemlju predstavljat će i Elvedina Muzaferija, koja se takmiči u spustu i superveleslalomu.

Dvadesettrogodišnja skijašica s Pala prvi nastup među najboljim svjetskim skijašicama imat će u finskom Leviju, gdje je u subotu na programu prva slalomska utrka nove sezone.

Nikolina Dragoljević u subotu debituje u Leviju

Članica Smučarskog kluba Jahorina mjesto u Svjetskom kupu izborila je zahvaljujući rezultatima na međunarodnim takmičenjima i prikupljenim FIS bodovima. Pred debitantski nastup istakla je da joj se ostvaruje dugogodišnji san, iza kojeg stoje godine treninga, odricanja i brojnih izazova.

„Dolazim iz male zemlje, ali sa velikim snovima i željom da pokažem da se upornost, rad i vjera u sebe mogu isplatiti“, poručila je Dragoljević.

Posebnu zahvalnost uputila je svom ocu Ognjenu, koji je ujedno i njen skijaški trener, te članovima stručnog tima koji su joj pomagali tokom priprema.

Prva vožnja slaloma u Leviju zakazana je za subotu u 10 sati po bosanskohercegovačkom vremenu, dok će druga početi u 13 sati.

Elvedina Muzaferija nastavlja nastupe u brzim disciplinama

Elvedina Muzaferija već nekoliko sezona predstavlja Bosnu i Hercegovinu u Svjetskom kupu, gdje je ostvarila historijske rezultate za bh. alpsko skijanje.

Nakon povrede i loma noge, tokom priprema za novu sezonu boravila je u Čileu, gdje je radila na povratku takmičarskoj formi. Njeni nastupi u brzim disciplinama očekuju se kasnije tokom sezone.

Dragoljević je istakla da joj upravo uspjesi Elvedine Muzaferije predstavljaju dodatnu motivaciju i potvrdu da skijašice iz Bosne i Hercegovine mogu biti konkurentne na najvećoj svjetskoj sceni.

Bosna i Hercegovina tako će u sezoni 2026/2027. imati predstavnice i u tehničkim i u brzim disciplinama Svjetskog kupa, što predstavlja značajan iskorak za domaće alpsko skijanje.