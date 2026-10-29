Adin Ličina navodno izabrao BiH: Stižu nove informacije o budućem Zmaju

Adin Ličina, devetnaestogodišnji fudbaler Juventusa koji trenutno nastupa na posudbi u Cremoneseu, navodno je odlučio da u budućnosti igra za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Informacija dolazi iz Crne Gore, gdje novinar Mario Andrijašević tvrdi da je iz izvora bliskih mladom fudbaleru saznao da je njegov izbor reprezentacija BiH.

Ličina je imao mogućnost nastupa za tri reprezentacije, Njemačku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Iako je dosad igrao za omladinske selekcije Njemačke, prema najnovijim informacijama odlučio je reprezentativnu karijeru nastaviti u dresu Zmajeva.

„Prema mojim informacijama, Bosna i Hercegovina je ono što je izabrao i gdje on želi da igra“, rekao je Andrijašević, prenosi SportSport.ba.

Ipak, naglasio je da informacija nije došla direktno od fudbalera ili njegove porodice, već od drugih izvora kojima raspolaže.

Zvanične potvrde Adinove odluke iz Nogometnog saveza BiH još nema, a za eventualnu promjenu reprezentacije potrebno je provesti odgovarajuću administrativnu proceduru.

Barbarez lično pratio Adina Ličinu u Italiji

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nedavno je boravio u Italiji, gdje je s tribina pratio utakmicu Cremonesea i Juve Stabije, u kojoj je Ličina nastupio od prve minute.

Dolazak selektora dodatno je potvrdio ozbiljno interesovanje stručnog štaba Zmajeva za mladog ofanzivca, koji se već mjesecima spominje kao moguće pojačanje reprezentacije.

Ličina je nedavno privukao pažnju i promjenama na društvenim mrežama, nakon što su s njegovog profila uklonjene fotografije povezane s nastupima za Njemačku. Međutim, sam taj potez nije potvrda reprezentativnog izbora.

Prema navodima italijanskih medija, Ličina bi u dresu Bosne i Hercegovine mogao debitovati tokom martovskog reprezentativnog okupljanja, pod uslovom da prethodno budu završene potrebne procedure.

Juventusov talent privukao pažnju klubova iz Engleske i Njemačke

Osim reprezentativne budućnosti, sve više pažnje privlače i klupski nastupi mladog fudbalera.

Ličina je prošao omladinsku školu minhenskog Bayerna, a početkom ove godine prešao je u Juventus. Torinski klub poslao ga je na posudbu u Cremonese, gdje dobija priliku za redovne nastupe u seniorskom fudbalu.

Dobrim igrama u italijanskoj Seriji B privukao je interesovanje Brightona i RB Leipziga, koji prema pisanju italijanskog novinara Luce Bendonija prate njegov razvoj i razmatraju mogućnost transfera.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine njegov eventualni dolazak predstavljao bi dodatnu opciju na ofanzivnim pozicijama, posebno u procesu podmlađivanja ekipe koji provodi selektor Barbarez.

Ličina zasad nije javno potvrdio izbor reprezentacije, niti je Nogometni savez BiH objavio da je postupak promjene sportskog državljanstva završen.

Za sve koji još nisu imali priliku gledati Adina Ličinu na terenu, u nastavku donosimo video njegovih poteza, koji pruža priliku da se bolje upoznaju s igračkim kvalitetima potencijalnog novog Zmaja: