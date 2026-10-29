Uoči sjednice UN-a: Republika Srpska traži zatvaranje OHR-a i poništavanje nametnutih zakona

Vlada Republike Srpske uputila je Vijeću sigurnosti UN-a vlastiti izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini, u kojem traži zatvaranje OHR-a i poništavanje zakona koje su nametnuli visoki predstavnici.

Dokument je dostavljen uoči sutrašnje sjednice Vijeća sigurnosti, na kojoj će biti razmatran i izvještaj Ureda visokog predstavnika s upozorenjima na slabljenje državnih institucija i moguće faktičko odvajanje Republike Srpske od BiH.

Riječ je o 36. izvještaju Vlade RS-a, koji obuhvata period od maja do oktobra 2026. godine, a koji je članicama Vijeća sigurnosti uputio predsjednik entitetske vlade.

U dokumentu vlasti Republike Srpske tvrde da je OHR svojim odlukama prekoračio ovlaštenja te da je njegovo djelovanje narušilo demokratske procese i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Vlada RS-a osporava uslove za zatvaranje OHR-a

Posebno se osporava program „5+2“, kojim su utvrđeni ciljevi i uslovi koje BiH treba ispuniti prije zatvaranja Ureda visokog predstavnika.

Vlada RS-a smatra da ovaj program nema pravni legitimitet i da ga treba odbaciti. Istovremeno zahtijeva poništavanje zakona koje su visoki predstavnici donosili koristeći svoja ovlaštenja.

U izvještaju se navodi da bi zakonodavne odluke trebale donositi isključivo demokratski izabrane institucije, uz tvrdnju da bi takav pristup doprinio stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Entitetska vlada također ističe opredijeljenost za Dejtonski mirovni sporazum i očuvanje mira, ali insistira na tome da domaći politički predstavnici preuzmu punu odgovornost za političke i zakonodavne procese.

Dokument Vlade RS-a predstavlja stav entitetskih vlasti i nema isti status kao redovni izvještaj OHR-a koji se dostavlja Ujedinjenim nacijama.

OHR upozorava na slabljenje institucija BiH

Za razliku od stavova Vlade Republike Srpske, vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis Crishock u svom 70. izvještaju upozorava na nastavak institucionalnih blokada i političkih poteza koji slabe državni nivo vlasti.

Prema ocjeni OHR-a, neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH, blokiranje zakonodavnih procesa i pokušaji uspostavljanja paralelnih struktura stvaraju uslove za postepeno faktičko odvajanje Republike Srpske.

U izvještaju se navodi i da nije ostvaren napredak u ispunjavanju uslova iz programa „5+2“, koji OHR smatra i dalje važećim okvirom za završetak svog mandata.

Vijeće sigurnosti UN-a sutra odlučuje o mandatu EUFOR-a

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sutra, 30. oktobra, održat će redovnu polugodišnju raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici se očekuje i glasanje o produženju mandata međunarodnih snaga EUFOR Althea za još godinu dana. Trenutni mandat ističe 31. oktobra.

Očekuje se i obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, dok vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis Crishock neće prisustvovati sjednici.

Rasprava će biti održana u trenutku izraženih razlika između međunarodnih i entitetskih stavova o ulozi OHR-a, njegovim ovlaštenjima i funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine.