Salko Hamzić oduševio trenera nakon tri odbranjena penala

Salko Hamzić, mladi golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, dobio je velike pohvale trenera WSG Tirola Philippa Semlica nakon što je sa tri odbranjena penala odveo svoj tim u četvrtfinale Kupa Austrije.

Dvadesetogodišnji čuvar mreže bio je junak dramatične utakmice protiv Wacker Innsbrucka, koja je odlučena tek nakon izvođenja jedanaesteraca. Susret osmine finala, odigran sinoć na stadionu Tivoli u Innsbrucku, završen je rezultatom 2:2 nakon produžetaka, a Tirol je u penal-seriji slavio sa 4:3.

Hamzić je zaustavio tri udarca protivničkih fudbalera i tako postao najzaslužniji za plasman svoje ekipe među osam najboljih u austrijskom Kupu.

Trener Philipp Semlic nakon utakmice otkrio je zanimljiv detalj. Iako njegova ekipa uoči kup utakmica obično uvježbava izvođenje jedanaesteraca, ovoga puta za to nisu imali vremena.

„Mi pred utakmice Kupa zapravo uvijek treniramo penale. Ovaj put nismo, iskren ću biti. Nismo imali vremena za to“, rekao je Semlic. Ipak, povjerenje u mladog bh. reprezentativca nije izostalo.

„Znamo da s našim brojem jedan imamo vrhunskog talenta na golu. Salko Hamzić je reprezentativac i vidjelo se kakav kvalitet ima“, poručio je trener Tirola.

Salko Hamzić se brzo nametnuo kao prvi golman Tirola

Mladi bh. golman ovog ljeta stigao je u WSG Tirol iz Red Bull Salzburga i odmah izborio mjesto prvog čuvara mreže. Njegove partije u austrijskom prvenstvu privukle su pažnju, a sada je odličnim nastupom u Kupu dodatno opravdao povjerenje stručnog štaba.

Hamzić je ranije nastupao za mlađe reprezentativne selekcije Austrije, ali je odlučio predstavljati Bosnu i Hercegovinu, za čiju je seniorsku reprezentaciju nedavno debitovao. Nalazi se i na spisku selektora Sergeja Barbareza za predstojeće novembarske utakmice protiv Švedske i Rumunije u UEFA Ligi nacija.

Plasmanom u četvrtfinale Kupa Austrije, WSG Tirol je prvi put nakon sedam godina izborio mjesto među osam najboljih ekipa ovog takmičenja.