Tuzlanski robotičari ostvarili zapažene rezultate na evropskom takmičenju u Zagrebu

Tuzlanski robotičari iz STEM akademije Tuzla ostvarili su zapažene rezultate na međunarodnom takmičenju WRO 2026 Open Championship Europe, održanom u Zagrebu.

Tri tuzlanska tima odmjerila su znanje i vještine s mladim robotičarima iz cijelog svijeta, a najbolji plasman ostvarila je ekipa MAD Robotics, koja je zauzela 12. mjesto u kategoriji Future Engineers.

Takmičenje je održano od 13. do 16. oktobra na Zagrebačkom velesajmu, a okupilo je 220 timova iz 45 zemalja i ukupno 1.200 učesnika. Tokom četiri dana mladi su pokazivali znanje iz programiranja, robotike i inženjerstva, ali i sposobnost rješavanja tehničkih problema u takmičarskim uslovima.

Tri tima STEM akademije Tuzla među međunarodnim takmičarima

U kategoriji RoboMission Senior, tim MKB Robotics, koji su činili Bakir, Muhamed i Kenan, uz trenera Dejana Bojića, osvojio je 19. mjesto. Uprkos zahtjevnoj konkurenciji, ekipa je uspjela održati stabilan nastup i pokazati rezultate višemjesečnih priprema.

Tim Prometheus, u sastavu Selma, Ismar i Adi, također pod vodstvom trenera Dejana Bojića, zauzeo je 21. mjesto. Njihov nastup obilježili su tehnički problemi s robotom, posebno pri praćenju linije, zbog čega su takmičari tokom samog takmičenja morali rastaviti i ponovo sastaviti konstrukciju.

Uprkos poteškoćama, nastavili su takmičenje i uspjeli ostvariti plasman, koristeći svaku vožnju za otklanjanje problema i poboljšanje rada robota.

Najbolji plasman među tuzlanskim ekipama ostvario je MAD Robotics, koji je u kategoriji Future Engineers osvojio 12. mjesto. Takmičari Ahmed i Emir, uz trenera Ivana Bosankića, prvi put su nastupili u ovoj kategoriji.

Tokom takmičenja suočili su se s kvarovima pojedinih komponenti i problemima u radu vozila, ali im je kvalitetno pripremljena projektna dokumentacija donijela značajne bodove i pomogla u konačnom plasmanu.

Nakon Zagreba slijedi Svjetska robotička olimpijada u Portoriku

Za tuzlanske robotičare nastup u Zagrebu predstavljao je priliku za sticanje međunarodnog iskustva, upoznavanje novih tehnologija i razmjenu znanja s vršnjacima iz drugih zemalja.

Iz STEM akademije Tuzla ističu da su iza svakog nastupa mjeseci priprema, programiranja, konstruisanja i rješavanja inženjerskih izazova, a iskustva iz Zagreba poslužit će za unapređenje rada na narednim takmičenjima.

Podršku odlasku ekipa pružili su roditelji, škole, partneri i sponzori, među kojima su BH Telecom i Klika.

Naredni veliki međunarodni događaj je završnica Svjetske robotičke olimpijade, World Robot Olympiad International Final 2026, koja će biti održana od 8. do 10. decembra u San Juanu, u Portoriku.