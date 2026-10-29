Kerim Alajbegović na udaru kritika u Juventusu: Spalletti gubi strpljenje?

Kerim Alajbegović suočava se s prvim ozbiljnijim kritikama otkako je ovog ljeta stigao u Juventus.

Nakon sinoćnjeg poraza od Genoe rezultatom 2:0, italijanski mediji i navijačka stranica Juventus for Life otvorili su pitanje njegovih dosadašnjih nastupa, posebno činjenice da ga je trener Luciano Spalletti već treći put ove sezone zamijenio nakon samo 45 minuta igre.

Devetnaestogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine utakmicu protiv Genoe počeo je u startnoj postavi, s ulogom da povezuje igru i pruža podršku napadaču Randalu Kolo Muaniju. Međutim, Juventus je odigrao veoma loše prvo poluvrijeme, primio dva pogotka, a Spalletti je na pauzi odlučio Alajbegovića ostaviti u svlačionici.

Umjesto njega u igru je ušao Edon Zhegrova, ali ni ta promjena nije pomogla Juventusu da izbjegne poraz.

Kerim Alajbegović treći put zamijenjen već na poluvremenu

Italijanski Tuttosport u analizi utakmice navodi da Alajbegović nije uspio opravdati očekivanja, ocjenjujući da je imao premalo kontakata s loptom i nedovoljan utjecaj na igru.

Na iste probleme ukazala je i Facebook stranica Juventus for Life, koja je prenijela kritički osvrt na nastupe mladog bh. reprezentativca.

Posebno se izdvaja podatak da je Spalletti protiv Genoe, Lazija i Atalante Alajbegovića uvrstio u početnu postavu, ali ga je svaki put zamijenio već na poluvremenu. Prema pisanju Tuttosporta, riječ je o taktičkim odlukama, a ne izmjenama zbog povreda.

U dosadašnjem dijelu prvenstva Alajbegović još nije postigao pogodak u Seriji A, a upisao je jednu asistenciju. Protiv Parme odigrao je 33 minute, protiv Milana 64, Sassuola 87, dok je protiv Leccea na terenu proveo svega jednu minutu. Nešto bolji učinak ima u Evropskoj ligi, gdje je postigao jedan pogodak.

Od mladog Bosanca očekivalo se mnogo, a pojedini italijanski mediji njegov dolazak u Torino pratili su poređenjima s Kenanom Yildizom, još jednim talentovanim fudbalerom koji se afirmisao u dresu Juventusa.

Ipak, poređenja i velika očekivanja donose dodatni pritisak, posebno igraču koji je tek zakoračio u jednu od najzahtjevnijih evropskih liga.

Prije samo tri dana završio je među sedam najboljih mladih fudbalera svijeta

Dok se u Italiji analiziraju njegove slabije partije, ne treba zanemariti činjenicu da je Alajbegović prije samo tri dana ostvario veliko individualno priznanje.

Na svečanosti dodjele Zlatne lopte, održanoj 26. oktobra u Londonu, zauzeo je sedmo mjesto u izboru za Trofej Kopa, nagradu namijenjenu najboljem fudbaleru svijeta do 21 godine.

Nagradu je osvojio Lamine Yamal, dok su iza Alajbegovića ostala još trojica izuzetno talentovanih mladih fudbalera, Eli Junior Kroupi, Ibrahim Maza i Johan Manzambi.

Za devetnaestogodišnjeg reprezentativca BiH, koji je prošlu sezonu proveo u austrijskom Salzburgu, a ovog ljeta stigao u jedan od najvećih italijanskih klubova, sedmo mjesto u ovakvoj konkurenciji predstavlja značajan uspjeh.

Njegovi dosadašnji nastupi u Juventusu pokazuju da prilagođavanje zahtjevima italijanskog fudbala nije jednostavno. Istovremeno, činjenica da mu Spalletti daje priliku od prve minute govori da mladi Bosanac ostaje dio trenerovih planova, iako još nije pronašao kontinuitet nastupa.

Kritike zbog slabijih utakmica dio su igranja na najvišem nivou, ali nekoliko neuspješnih poluvremena teško može biti konačna ocjena potencijala fudbalera koji je sa samo 19 godina već nastupio na Svjetskom prvenstvu, postigao pogodak u evropskom takmičenju i završio među sedam najbolje plasiranih kandidata za Trofej Kopa.