Italijanski mediji kritikovali Alajbegovića nakon pobjede Juventusa: Od bh. reprezentativca očekuju više

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Kerim Alajbegović nije oduševio italijanske medije nastupom u sinoćnjoj pobjedi Juventusa protiv Celte Vigo rezultatom 2:1 u drugom kolu Evropske lige.

Iako je torinski klub nakon preokreta osvojio tri boda, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine dobio je niske ocjene, uz kritike da nije dovoljno učestvovao u napadačkoj igri svoje ekipe.

Alajbegović je utakmicu počeo u prvoj postavi, ali nije uspio značajnije utjecati na rezultat. Trener Luciano Spalletti zamijenio ga je u 64. minuti, kada je na teren ušao Randal Kolo Muani, kasniji strijelac pobjedničkog pogotka.

Većina italijanskih medija Alajbegovićev nastup ocijenila je peticom, dok je Sky Sport bio još strožiji i dodijelio mu ocjenu 4,5. Time se bh. reprezentativac našao među najslabije ocijenjenim igračima Juventusa.

Eurosport Italia navodi da Alajbegović nije imao mnogo prostora za igru. Izdvojili su njegov pokušaj udarca koji je završio na saigraču Teunu Koopmeinersu, kao i nekoliko neuspješnih centaršuteva.

Calciomercato.com smatra da mladi fudbaler, s obzirom na svoj talenat, mora pružati znatno bolje partije. Slične zamjerke iznio je i Leggo, ocjenjujući da mu je nedostajalo inicijative i da je tokom većeg dijela susreta bio gotovo neprimjetan.

Virgilio Sport i Soccer Magazine ističu da je Alajbegović djelovao izolovano od ostatka ekipe i teško pronalazio način da se uključi u napadačke akcije.

Goal.com Italia i Torino Cronaca također nisu bili zadovoljni njegovim izdanjem, navodeći da nije uspio pronaći pravi ritam tokom utakmice.

Među rijetkim pozitivnim detaljima izdvojena je akcija iz devete minute, kada je Alajbegović dobro primio loptu i uputio prizemni centaršut, ali je odbrana Celte otklonila opasnost.

Domaća Celta povela je u 18. minuti pogotkom Huga Álvareza i prednost sačuvala do odlaska na odmor.

Juventus je u drugom poluvremenu zaigrao znatno bolje, a Nick Woltemade je u 58. minuti izjednačio rezultat. Potpuni preokret dogodio se u drugoj minuti sudijske nadoknade, kada je Kolo Muani glavom pogodio nakon centaršuta Andree Cambiasa.

Torinski klub tako je upisao drugu pobjedu u prva dva kola Evropske lige, dok će Alajbegović priliku za bolji nastup tražiti u narednim utakmicama.

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