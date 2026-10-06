Kerim Alajbegović među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy

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Foto: Ilustrovana fotografija

Bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović (19) uvršten je među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru u Evropi.

Dobitnik nagrade bit će proglašen u novembru. U prethodne dvije godine Golden Boy priznanje osvajali su Lamine Yamal iz Barcelone i Désiré Doué iz PSG-a.

Alajbegovićev plasman među finaliste predstavlja još jedno značajno priznanje za mladog bh. reprezentativca i potvrdu njegovog statusa među perspektivnim mladim fudbalerima evropskog fudbala.

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