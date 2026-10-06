Kerim Alajbegović među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy

Bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović (19) uvršten je među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru u Evropi.

Dobitnik nagrade bit će proglašen u novembru. U prethodne dvije godine Golden Boy priznanje osvajali su Lamine Yamal iz Barcelone i Désiré Doué iz PSG-a.

Alajbegovićev plasman među finaliste predstavlja još jedno značajno priznanje za mladog bh. reprezentativca i potvrdu njegovog statusa među perspektivnim mladim fudbalerima evropskog fudbala.