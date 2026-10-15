Kerim Alajbegović večeras može oboriti rekord Juventusa star gotovo 50 godina

Kerim Alajbegović večeras bi mogao ispisati historiju Juventusa, ukoliko postigne pogodak protiv španske Celte Vigo u drugom kolu Evropske lige. Devetnaestogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, prema najavama italijanskih medija, trebao bi utakmicu početi od prve minute, a novi gol donio bi mu rekord najmlađeg fudbalera Juventusa s dva pogotka u evropskim takmičenjima.

Susret se igra na stadionu Balaidos u Vigu, s početkom u 21 sat, a trener Juventusa Luciano Spalletti ozbiljno računa na mladog bh. fudbalera, koji je posljednjim nastupima pokazao da može biti važan dio ekipe.

Alajbegović je u nedavnom prvenstvenom susretu protiv Cagliarija ušao s klupe i asistirao Randalu Kolo Muaniju za pogodak. Francuskom napadaču pripremio je još jednu veliku priliku, ali je lopta završila na prečki.

Kerim Alajbegović pred historijskim uspjehom u Juventusu

Italijanska Gazzetta dello Sport podsjeća da je Alajbegović već postigao pogodak protiv nizozemskog NEC-a u prvom kolu Evropske lige, čime je postao drugi osamnaestogodišnjak u historiji Juventusa koji je zatresao mrežu u evropskim takmičenjima, nakon Gianfranca Zigonija.

Sada ima priliku nadmašiti rekord koji gotovo pola stoljeća drži Pietro Fanna.

Fanna je 1977. godine, sa 19 godina i 132 dana, postigao svoj drugi evropski pogodak za Juventus, u susretu protiv Glentorana iz Sjeverne Irske. Prethodno je bio strijelac protiv Omonije iz Nikozije.

Alajbegović danas ima 19 godina i 24 dana, što znači da bi eventualnim pogotkom protiv Celte postao najmlađi igrač Juventusa koji je dva puta postigao gol u evropskim klupskim takmičenjima.

Spalletti očekuje prodornost bh. reprezentativca

Prema pisanju Gazzette, Alajbegović bi protiv Celte trebao igrati iza napadača Nicka Woltemadea, zajedno s Franciscom Conceiçaom.

Spalletti od mladog reprezentativca BiH očekuje brzinu, kreativnost i sposobnost stvaranja prilika, a njegove igre italijanski mediji porede s utjecajem koji je Kenan Yildiz imao na ekipu tokom prethodne dvije sezone.

Alajbegović je već uvršten na zvanični spisak igrača Juventusa za gostovanje u Španiji, dok će početni sastav biti potvrđen neposredno prije utakmice.

Juventus je evropsku sezonu otvorio pobjedom protiv NEC-a, dok je Celta u prvom kolu poražena na gostovanju kod Omonije.