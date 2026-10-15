Kerim Alajbegović večeras može oboriti rekord Juventusa star gotovo 50 godina

Ali Huremović
Kerim Alajbegović večeras može oboriti rekord Juventusa star gotovo 50 godina

Kerim Alajbegović večeras bi mogao ispisati historiju Juventusa, ukoliko postigne pogodak protiv španske Celte Vigo u drugom kolu Evropske lige. Devetnaestogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, prema najavama italijanskih medija, trebao bi utakmicu početi od prve minute, a novi gol donio bi mu rekord najmlađeg fudbalera Juventusa s dva pogotka u evropskim takmičenjima.

Susret se igra na stadionu Balaidos u Vigu, s početkom u 21 sat, a trener Juventusa Luciano Spalletti ozbiljno računa na mladog bh. fudbalera, koji je posljednjim nastupima pokazao da može biti važan dio ekipe.

Alajbegović je u nedavnom prvenstvenom susretu protiv Cagliarija ušao s klupe i asistirao Randalu Kolo Muaniju za pogodak. Francuskom napadaču pripremio je još jednu veliku priliku, ali je lopta završila na prečki.

Kerim Alajbegović pred historijskim uspjehom u Juventusu

Italijanska Gazzetta dello Sport podsjeća da je Alajbegović već postigao pogodak protiv nizozemskog NEC-a u prvom kolu Evropske lige, čime je postao drugi osamnaestogodišnjak u historiji Juventusa koji je zatresao mrežu u evropskim takmičenjima, nakon Gianfranca Zigonija.

Sada ima priliku nadmašiti rekord koji gotovo pola stoljeća drži Pietro Fanna.

Fanna je 1977. godine, sa 19 godina i 132 dana, postigao svoj drugi evropski pogodak za Juventus, u susretu protiv Glentorana iz Sjeverne Irske. Prethodno je bio strijelac protiv Omonije iz Nikozije.

Alajbegović danas ima 19 godina i 24 dana, što znači da bi eventualnim pogotkom protiv Celte postao najmlađi igrač Juventusa koji je dva puta postigao gol u evropskim klupskim takmičenjima.

Spalletti očekuje prodornost bh. reprezentativca

Prema pisanju Gazzette, Alajbegović bi protiv Celte trebao igrati iza napadača Nicka Woltemadea, zajedno s Franciscom Conceiçaom.

Spalletti od mladog reprezentativca BiH očekuje brzinu, kreativnost i sposobnost stvaranja prilika, a njegove igre italijanski mediji porede s utjecajem koji je Kenan Yildiz imao na ekipu tokom prethodne dvije sezone.

Alajbegović je već uvršten na zvanični spisak igrača Juventusa za gostovanje u Španiji, dok će početni sastav biti potvrđen neposredno prije utakmice.

Juventus je evropsku sezonu otvorio pobjedom protiv NEC-a, dok je Celta u prvom kolu poražena na gostovanju kod Omonije.

pročitajte i ovo

Sport

Zmajevi ovog vikenda: Ko igra, protiv koga i gdje gledati utakmice?

Sport

Manchester City pred izbacivanjem: Šta čeka Premier ligu?

Sport

Kerim Alajbegović među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy

Vijesti

Alajbegović emotivnom porukom ispratio Džeku iz reprezentacije: „Kakav igrač, kakav čovjek“

Sport

Juventus Kerimu Alajbegoviću čestitao 19. rođendan i na bosanskom jeziku

Vijesti

Bh. fudbaleri danas širom Evrope: Alajbegović protiv Kolašinca, Bajraktarević gostuje Twenteu

Vijesti

Alarmantno istraživanje: U 92 od 100 trgovina djeca mogu kupiti alkohol

Vijesti

„Povijest u pokretu“ u Tuzli spojila pozorište i likovnu umjetnost

Tuzla i TK

Život slijepih i slabovidnih osoba: Prepreke nisu samo na ulicama, već i u sistemu

Vijesti

Rodna ravnopravnost u akademiji: U Tuzli predstavljeni rezultati regionalnog projekta GEAR

BiH

Oružane snage BiH završile prvu vlastitu obuku operatera dronova

Učitati više