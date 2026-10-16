Sloboda danas protiv lidera prvenstva traži prvu domaću pobjedu

Jasmina Ibrahimović

Košarkaši Slobode Energoinvest danas u tuzlanskom Mejdanu dočekuju ekipu Igman Burcha u okviru trećeg kola Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Crveno-crni će protiv trenutno vodeće ekipe prvenstva pokušati ostvariti prvu pobjedu na domaćem parketu u novoj sezoni. Utakmica počinje u 19 sati.

Sloboda je prvenstvo otvorila porazom od Orlovika rezultatom 81:84, a zatim je u drugom kolu ostvarila prvi trijumf, savladavši Basket Živinice u gostima rezultatom 95:82.

Tuzlanski tim nakon dva odigrana kola zauzima četvrto mjesto na tabeli sa jednom pobjedom, jednim porazom i tri osvojena boda. Igman Burch u Mejdan dolazi kao prvoplasirana ekipa, s maksimalnim učinkom od dvije pobjede i četiri boda. Isti broj bodova imaju drugoplasirani Orlovik i trećeplasirani Leotar.

Pred košarkašima Slobode tako je zahtjevan susret protiv ekipe koja još nije osjetila gorčinu poraza u novoj sezoni. Pobjeda bi Tuzlacima donijela drugi uzastopni prvenstveni trijumf i priliku za napredak na tabeli.

Iz kluba su pozvali navijače da u petak dođu u Mejdan i podrže crveno-crne.

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