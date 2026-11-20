Utakmica osmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci između Mladosti iz Mrkonjić Grada i Slobode Energoinvest, koja je bila zakazana za nedjelju, 22. novembra, odgođena je zbog zauzetosti sportske dvorane.

Utakmica se prvobitno trebala igrati u Sportskoj dvorani Nova Banka u Mrkonjić Gradu, s početkom u 18 sati.

Iz tuzlanskog kluba saopćeno je da će javnost biti blagovremeno obaviještena o novom terminu odigravanja susreta.

Sloboda Energoinvest trenutno zauzima prvo mjesto na prvenstvenoj tabeli sa 12 bodova, uz pet pobjeda i dva poraza u sedam odigranih utakmica. Mladost se nalazi na posljednjem, 14. mjestu, sa osam bodova i učinkom od jedne pobjede i šest poraza.

Tuzlanski košarkaši u prethodnom kolu ostvarili su uvjerljivu gostujuću pobjedu protiv Širokog rezultatom 90:69, čime su nastavili borbu za vrh prvenstva.