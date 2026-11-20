Bosna i Hercegovina protiv Danske igrat će prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu A Lige nacija 25. marta 2027. godine, dok je revanš zakazan za 28. mart u Kopenhagenu. Evropska fudbalska federacija (UEFA) potvrdila je termine oba susreta, koji će početi u 20:45 sati.

Zmajevi će u prvom susretu biti domaćini, a iako stadion još nije zvanično potvrđen, očekuje se da će Dansku ugostiti na Bilinom polju u Zenici. Revanš će biti odigran na stadionu Parken u Kopenhagenu.

Danska je na žrijebu održanom u Nyonu bila među nosiocima jer dolazi iz najvišeg ranga Lige nacija, zbog čega će imati prednost domaćeg terena u drugoj, odlučujućoj utakmici.

BiH protiv Danske za mjesto među najboljim evropskim reprezentacijama

Reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je baraž osvajanjem drugog mjesta u svojoj grupi Lige B, iza Švedske. Izabranici Sergeja Barbareza grupnu fazu završili su pobjedom protiv Rumunije rezultatom 2:1 na Bilinom polju.

Danska je nastupala u Ligi A, ali je nakon poraza od Norveške rezultatom 3:2 u posljednjem kolu završila na poziciji koja je vodi u baraž za opstanak u najjačem rangu takmičenja.

Pobjednik dvomeča izborit će nastup u Ligi A u narednom izdanju Lige nacija, dok će poražena reprezentacija igrati u Ligi B.

Za Zmajeve će martovski susreti predstavljati priliku da izbore plasman među najbolje evropske reprezentacije u ovom takmičenju.

Prva utakmica igra se u četvrtak, 25. marta, a revanš u nedjelju, 28. marta 2027. godine, oba puta od 20:45 sati.