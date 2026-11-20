Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igrat će protiv Danske u baražu Lige nacija za plasman u elitnu Ligu A.

Odlučeno je to današnjim žrijebom održanim u sjedištu UEFA-e u švicarskom Nyonu, gdje su izvučeni parovi završnice takmičenja za sezonu 2026/2027.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza izborili su baraž osvajanjem drugog mjesta u grupi B4, iza reprezentacije Švedske. Zmajevi su grupnu fazu završili s 11 osvojenih bodova, a u posljednjem kolu savladali su Rumuniju rezultatom 2:1 na Bilinom polju.

Danska je grupnu fazu završila na trećem mjestu grupe A4, u konkurenciji Portugala, Norveške i Velsa, čime je došla u situaciju da kroz baraž brani mjesto u najvišem rangu takmičenja.

Prva utakmica baraža Lige nacija igra se u BiH

Baraž se igra u dvije utakmice, u periodu od 25. do 30. marta 2027. godine. Bosna i Hercegovina bit će domaćin prvog susreta, dok će revanš protiv Danske igrati na gostujućem terenu.

Pobjednik dvomeča izborit će nastup u Ligi A u sezoni 2028/2029, dok će poražena reprezentacija nastaviti takmičenje u Ligi B.

Dodatnu poteškoću za bh. reprezentaciju predstavlja kazna UEFA-e, zbog koje Nogometni savez BiH neće moći organizovano prodavati ulaznice svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu.