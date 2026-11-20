Notarske usluge u Federaciji BiH poskupjet će od 26. novembra, kada počinje primjena nove Tarife o nagradama i naknadama notara.

Građani će više plaćati ovjere potpisa, kopija dokumenata, kupoprodajne ugovore i punomoći, a veći troškovi očekuju i privrednike prilikom osnivanja firmi i obavljanja drugih pravnih poslova.

Novu tarifu utvrdilo je Federalno ministarstvo pravde na prijedlog Notarske komore FBiH, a objavljena je 18. novembra u Službenim novinama Federacije BiH, broj 91/26. Njome se zamjenjuje tarifa iz 2021. godine, dok je vrijednost jednog tarifnog boda određena na jednu konvertibilnu marku.

Koliko će koštati notarske usluge u FBiH?

Jedno od značajnijih povećanja odnosi se na obradu kupoprodajnih ugovora za nekretnine. Za stan vrijedan 200.000 KM notarska obrada koštat će 480 KM bez PDV-a, umjesto dosadašnjih 350 KM.

Za nekretninu vrijednu 150.000 KM cijena raste sa 350 na 420 KM, dok će obrada ugovora za stan ili kuću vrijednu 300.000 KM koštati 540 KM, odnosno 160 KM više nego ranije.

Ukoliko kupac želi da notar sastavi i podnese prijedlog za upis vlasništva u zemljišne knjige, dodatno se naplaćuje 25 posto osnovne nagrade, uz minimalni iznos od 150 i maksimalni od 1.000 KM.

Tako će za stan od 200.000 KM obrada ugovora i podnošenje prijedloga za zemljišnoknjižni upis ukupno iznositi 630 KM bez PDV-a, odnosno 737,10 KM s uračunatim PDV-om. U taj iznos nisu uključene eventualne administrativne takse i drugi troškovi.

Ovjera potpisa i kopija dokumenata također poskupljuje

Građani će od 26. novembra za ovjeru jednog potpisa fizičke osobe plaćati 7 KM, umjesto dosadašnje 4 KM. Ova cijena odnosi se na najviše dva primjerka iste isprave, dok se za svaki dodatni primjerak naplaćuje još 3,50 KM po potpisu.

Ovjera potpisa zastupnika pravne osobe na jednom primjerku dokumenta koštat će 14 KM, dok je ranije iznosila 5 KM.

Povećavaju se i cijene ovjeravanja fotokopija. Dokument do dvije stranice koštat će 6 KM, umjesto dosadašnje 4 KM, a svaka naredna stranica naplaćivat će se dodatne 2 KM.

To znači da će ovjera kopije dokumenta od četiri stranice ubuduće koštati 10 KM bez PDV-a, dok je prema staroj tarifi iznosila 5 KM.

Punomoći i testamenti znatno skuplji

Promjene se odnose i na izradu punomoći za prodaju nekretnina. Umjesto dosadašnjih 30 KM po davaocu punomoći, nova tarifa predviđa cijenu od 100 do 300 KM, zavisno od vrijednosti nekretnine.

Notarska obrada testamenta, koja je ranije iznosila 120 KM, prema novim pravilima koštat će između 200 i 800 KM.

Za obradu predugovora naplaćivat će se polovina osnovne nagrade prema vrijednosti pravnog posla, ali ne manje od 200 niti više od 2.000 KM. Kod aneksa ugovora cijena će također iznositi 50 posto osnovne nagrade, uz raspon od 200 do 1.000 KM.

Veći troškovi i za osnivanje firmi

Nova tarifa donosi povećanje naknada i za privredna društva. Notarska obrada osnivačkog akta firme, koja je ranije iznosila 150 KM, ubuduće će koštati najmanje 300 KM, a konačan iznos zavisit će od visine osnovnog kapitala.

Kada u pravnom poslu učestvuje pravna osoba ili poduzetnik, notar će imati pravo obračunati i dodatnih 30 KM po svakoj takvoj stranci.

Za sastavljanje i podnošenje prijave za upis pravnog posla u sudski registar naplaćivat će se dodatnih 25 posto osnovne nagrade, najmanje 225, a najviše 1.000 KM.

Nova pravila predviđaju i obavezu notara da strankama izdaju specificiran račun ili potvrdu iz koje su vidljive naplaćene usluge i troškovi.

Za obračun naknade primjenjivat će se tarifa koja važi na dan kada je notarska usluga obavljena, pa će se nove cijene odnositi na poslove izvršene od 26. novembra.