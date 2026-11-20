Kako unaprijediti borbu protiv organizovanog kriminala, osigurati efikasnije finansijske istrage i pretvoriti podatke u konkretne operativne rezultate?

Ova pitanja bila su u središtu Druge godišnje konferencije projekta „Podrška Evropske unije policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini“ (EUPA4BiH), održane jučer u Sarajevu pod nazivom „Od kapaciteta do rezultata“. Konferencija je okupila više od 180 predstavnike policijskih agencija, tužilaštava, pravosudnih institucija, kadeta i kadetkinja policijskih akademija, Evropske unije i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja međuinstitucionalne saradnje i unapređenja sigurnosti građana.

Konferenciju su otvorili Ivana Veselčić, pomoćnica ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, Gaelle Nizery, šefica Odjela za dobro upravljanje Delegacije Evropske unije u BiH, i Hans van den Berg, direktor projekta ispred Centra za međunarodnu pravnu saradnju (CILC). U fokusu uvodnih obraćanja bio je značaj evropske podrške jačanju institucija za provođenje zakona, njihove operativne efikasnosti i dugoročne održivosti reformi u oblasti sigurnosti i vladavine prava.

Kroz dvije stručne panel-diskusije, predstavnici nadležnih institucija i međunarodni eksperti razmatrali su konkretne izazove i mogućnosti unapređenja policijskog i pravosudnog rada. Prvi panel, posvećen finansijskim istragama i oduzimanju nezakonito stečene imovine, naglasio je važnost pravovremene razmjene finansijsko-obavještajnih podataka, paralelnog provođenja finansijskih i krivičnih istraga te koordinacije policijskih agencija i tužilaštava. Drugi panel, o kriminalističko-obavještajnoj analitici, fokusirao se na korištenje savremenih analitičkih alata, razmjenu podataka i njihovo pretvaranje u kvalitetnije istražne i operativne odluke.

Poseban naglasak stavljen je na održivost rezultata projekta EUPA4BiH, koji kroz stručne obuke, razmjenu evropskih iskustava, unapređenje institucionalne koordinacije i razvoj praktičnih mehanizama saradnje podržava policijske i pravosudne institucije širom Bosne i Hercegovine. Cilj je da stečena znanja i unaprijeđeni kapaciteti postanu sastavni dio svakodnevnog rada institucija, doprinoseći efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i drugih ozbiljnih sigurnosnih prijetnji.

U okviru konferencije održan je i EUPA4BiH Youth Forum, koji je okupio kadete policijskih agencija, mlade, studente i predstavnike organizacija civilnog društva u direktnom razgovoru s domaćim i međunarodnim stručnjacima. Kroz interaktivni World Café i digitalni kviz, mladi su imali priliku razgovarati o vlastitoj budućnosti u sigurnosnom sektoru, radu policije i pravosuđa te ulozi građana u jačanju vladavine prava i povjerenja u institucije.

Godišnja konferencija još jednom je potvrdila značaj zajedničkog djelovanja domaćih institucija i Evropske unije u izgradnji efikasnijeg, odgovornijeg i međusobno povezanog sigurnosnog sistema, s konkretnim i dugoročnim koristima za građane Bosne i Hercegovine.