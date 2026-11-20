Bosnalijek je jučer u Sarajevu bio domaćin međunarodnog stručnog skupa Lysobact Advisory Board, koji je okupio ugledne profesore, ljekare i medicinske stručnjake iz brojnih zemalja, s ciljem razmjene znanja, iskustava i stručnih perspektiva u oblasti infektologije, pedijatrije i otorinolaringologije.

Skup predstavlja značajnu priliku za međunarodni dijalog i razmatranje aktuelnih kliničkih praksi, kao i za razmjenu iskustava o mogućnostima daljnjeg razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite. Među učesnicima su stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Srbije, Hrvatske, Libije, Gruzije, Kosova, Ukrajine, Moldavije, Albanije, Turske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Program stručnog skupa je obuhvatio niz stručnih predavanja i diskusija, tokom kojih su predstavljena različita profesionalna i klinička iskustva u liječenju oboljenja gornjeg disajnog trakta iz oblasti infektologije, pedijatrije i otorinolaringologije. Posebna pažnja je posvećena značaju savremenih terapijskih pristupa, razmjeni naučnih saznanja i povezivanju stručnjaka iz različitih zdravstvenih sistema.

U okviru skupa razgovarano je i o značaju Lysobacta na farmaceutskom tržištu. Godine iskustva i povjerenja predstavljaju važan dio njegove prepoznatljivosti među generacijama zdravstvenih radnika i pacijenata.

O značaju dugogodišnjeg prisustva ovog proizvoda govorio je i profesor Aleksandr Vasilievich Gorelov, akademik Ruske akademije nauka i zamjenik direktora za nauku Centralnog istraživačkog instituta za epidemiologiju u Moskvi, ističući:

„Lysobact je zlatni standard među lokalnim antisepticima. Njegovo dugogodišnje prisustvo na farmaceutskom tržištu svjedoči o visokoj efikasnosti i dokazanom sigurnosnom profilu, potvrđenim protokom vremena i kliničkom praksom.“

O međugeneracijskom povjerenju u Lysobact govorila je profesorica Elena Petrovna Karpova, pedijatrica i pedijatrijska otorinolaringologinja iz Moskve:

„Lysobact predstavlja vezu između generacija. Naše bake koristile su ga za ublažavanje tegoba s grlom, a danas mu povjeravamo ono što nam je najdragocjenije – zdravlje naše djece.“

Jedan od značajnih segmenata programa je i promocija publikacije Lysobact Medical Evidence Book of Abstracts, koja predstavlja doprinos dokumentovanju medicinskih dokaza o efikasnosti i sigurnosti lijekova i drugih preparata na bazi lizozima.

Na skupu je istaknuta i uloga lizozima u borbi protiv globalnog problema otpornosti bakterija na antibiotike.

Organizacijom ovog međunarodnog skupa Bosnalijek nastavlja razvijati saradnju s medicinskim stručnjacima i naučnom zajednicom, stvarajući prostor za otvoren dijalog, razmjenu iskustava i povezivanje stručnjaka iz različitih zemalja.

Ovakvi susreti doprinose boljem razumijevanju savremenih medicinskih potreba i očekivanja te predstavljaju važan segment kontinuirane posvećenosti kompanije unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.