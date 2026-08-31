Bosnalijek i ove godine uz svoje prvačiće – podrška zaposlenicima i njihovim porodicama ostaje važan dio kompanijske kulture

Povodom početka nove školske godine, Bosnalijek je i ove godine obradovao prvačiće svojih zaposlenika prigodnim poklonima, potvrđujući kontinuiranu posvećenost vrijednostima porodice, zajedništva i brige o zaposlenicima.

Za mališane koji će prvi put sjesti u školske klupe, kompanija je pripremila posebne poklone dobrodošlice u svijet školskih avantura, dok su njihovi roditelji, zaposlenici Bosnalijeka, dobili slobodan dan i dodatni razlog za ponos i radost u ovom važnom životnom trenutku.

Na ovaj način, Bosnalijek nastavlja njegovati kulturu u kojoj se uspjeh kompanije gradi zajedno s njenim zaposlenicima, uz razumijevanje važnosti ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

„Prvi dan škole je jedan od onih posebnih trenutaka koji se pamte cijeli život. Naša želja je da mališanima ulazak u svijet školskih obaveza učinimo još ljepšim, a njihovim roditeljima pokažemo da dijelimo njihovu radost i ponos. Porodica je važan dio života svakog našeg zaposlenika i drago nam je što možemo biti dio njihovih posebnih trenutaka“, poručili su iz Bosnalijeka.

Podrška zaposlenicima i njihovim porodicama dio je dugoročne opredijeljenosti Bosnalijeka da gradi radno okruženje u kojem se cijene ljudi, njihova posvećenost i doprinos kompaniji, ali i životne vrijednosti koje ih čine potpunim.

Bosnalijek će nastaviti razvijati inicijative usmjerene na dobrobit svojih zaposlenika i njihovih porodica, potvrđujući da su ljudi najvažniji dio uspjeha ove značajne bosanskohercegovačke kompanije.