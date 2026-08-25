MI-BOSPO poziva mlade iz TK: Podrška za pokretanje biznisa, prijave do 7. septembra

Nedžida Sprečaković
MI-BOSPO poziva mlade iz TK: Podrška za pokretanje biznisa, prijave do 7. septembra
MI-BOSPO poziva mlade iz TK: Podrška za pokretanje biznisa, prijave do 7. septembra

U okviru programa „Mladi u biznisu“ otvoren je Javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu koji zajednički realizuje Investicijska fondacija Impakt u saradnji sa Mikrokreditnom fondacijom MI-BOSPO i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Poziv je namijenjen mladima od 18 do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci.

Program donosi šest dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, pripremu i prezentaciju poslovnih ideja pred stručnom komisijom, kao i nagradni fond od ukupno 2.000 KM za najbolje poslovne poduhvate.

Finansijsku podršku programu „Mladi u biznisu“ pružaju Evropska unija, Luksemburg i Italija preko Centralnoevropske inicijative. U procesu evaluacije poslovnih ideja učestvovat će i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Rok za prijavu: 07.09.2026.godine

Sve detalje javnog poziva, kriterije i način prijave pronađite na: https://mi-bospo.org/prikaz-vijesti/javni-poziv-za-obuku-i-razvoj-poslovnih-ideja-u-okviru-programa-mladi-u-biznisu-tuzlanskog-kantona

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