Republika Srpska planira milijarde novog duga: Evo koliko će se zadužiti do 2029. godine

Zaduženje entiteta Republika Srpska u naredne tri godine moglo bi dostići ukupno 6,4 milijarde KM, pokazuju projekcije navedene u Dokumentu okvirnog budžeta ovog bh. entiteta.

Prema planiranoj dinamici, najveći iznos novog duga predviđen je za 2027. godinu, kada bi se Republika Srpska trebala zadužiti za 2,4 milijarde KM. Tokom 2028. i 2029. godine planirano je zaduživanje od po dvije milijarde KM.

Najveći dio potrebnog novca trebao bi biti osiguran izvan domaćeg finansijskog tržišta. Planirano je da 74 posto ukupnog zaduženja bude realizovano putem inostranih finansijskih instrumenata, u potpunosti izraženih u eurima.

Udio vanjskih izvora trebao bi iznositi 71,3 posto tokom 2027. godine, 76,1 posto godinu kasnije, dok je za 2029. projektovan udio od 75,2 posto.

Zaduženje Republike Srpske uglavnom bi se realizovalo uz fiksne kamatne stope, koje bi obuhvatile 93,6 posto ukupnog iznosa. Njihov udio trebao bi rasti sa 88,5 posto u 2027. na 97,3 posto u 2029. godini.

Važan dio plana predstavlja izdavanje dugoročnih domaćih i inostranih vrijednosnih papira, na koje bi trebalo otpasti 71,9 posto planiranog zaduženja. Njihov udio u 2027. godini iznosio bi 68,7 posto, a tokom naredne dvije godine po 73,8 posto.

Prema podacima Ministarstva finansija RS-a, na kraju marta ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosio je 7,023 milijarde KM, odnosno 35,1 posto bruto domaćeg proizvoda. Javni dug iznosio je 6,223 milijarde KM ili 31,1 posto BDP-a.

Planirano zaduženje Republike Srpske odnosi se na period od 2027. do kraja 2029. godine.