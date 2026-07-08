Mirsad Tokača priveden u Rogatici zbog zastave Republike BiH

Mirsad Tokača, istraživač ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini i osnivač Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, priveden je danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog zastave Republike Bosne i Hercegovine koju je imao na automobilu.

Prema policijskom zapisniku, Tokača je priveden zbog narušavanja javnog reda i mira, jer je na vozilu bila istaknuta zastava Republike BiH, za koju je navedeno da je izazvala uznemirenost građana u Rogatici.

Tokača je odbio prihvatiti kaznu od 100 KM i zatražio sudsko odlučivanje. Naveo je da je nakon izlaska iz Rogatice za njim krenulo policijsko vozilo pod rotacijama, nakon čega je zaustavljen i odveden u policijsku stanicu.

Tražio sudsko odlučivanje

Tokača je ispričao da su mu dokumenti i vozilo bili uredni, te da je na anteni automobila imao malu zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Nakon privođenja, kako navodi, sačinjen je zapisnik o oduzimanju zastave, a izrečena mu je i novčana kazna.

Prema njegovim riječima, policijskim službenicima je pojasnio da nije riječ o zastavi Armije RBiH, nego o zastavi međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine.

Tokača je kazao da nije imao problema s policijskim službenicima koji su ga zaustavili i ispitivali, navodeći da su se, kako tvrdi, čak izvinjavali zbog neprijatnosti.

“Ovo je smišljena provokacija s vrha entiteta. Oni koji su me zaustavili nisu ništa krivi. Ovo je pokušaj zastrašivanja ljudi, pokušaj da se utiša osjećaj i svaka vrsta identiteta i pripadnosti BiH”, poručio je Tokača.

Ovaj slučaj dolazi u periodu kada su u Republici Srpskoj zabilježeni i drugi slučajevi oduzimanja zastava s ljiljanima, koje su građani isticali na vozilima. Ranije su pojedine odluke policije o kažnjavanju zbog ovih obilježja bile obarane na sudu.

Vlada RS-a početkom jula usvojila je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika RS-a, kojim se uvodi krivično djelo javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Taj zakon još nije na snazi, a o njemu se raspravlja u Narodnoj skupštini RS-a.