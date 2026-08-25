Širok asortiman i pristupačne cijene: Trend zona u BCC Sarajevo ostaje stalna modna destinacija

Sarajevo Film Festival osim vrhunskih filmskih ostvarenja i neponovljive atmosfere na skoro svakom pedlju glavnog grada, uvijek sa sobom donese i nešto novo.

Ove godine novitet u festivalskom životu bila je na 300 kvadrata posebno estetski oblikovana Trend zona, u sklopu Bingo hipermarketa BCC Sarajevo.

Nakon što su se festivalska svjetla ugasila, Trend zona ostaje na svojoj adresi kao stalna modna destinacija za sve koji traže raznolikost, kvalitet i pristupačnost na jednom mjestu.

Od osnovnih komada koje ćete lako uklopiti u postojeću garderobu, preko ležernih kombinacija za svaki dan, pa do komada za nešto posebnije prilike, ponuda je dovoljno raznovrsna da svako može pronaći nešto za sebe.

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Bingo Festival Fits

Trend zona bila je ishodišna tačka za Bingo Festival Fits, serijal u kojem su omiljeni influenseri tokom šest dana vodili odabrane učesnike ka pronalasku idealnih festivalskih kombinacija, od dnevnih varijanti, noćnog izlaska do red carpet svečanih izdanja.

Nastale su desetine različitih stylinga koji potvrđuju da je za dobar outfit potrebno samo malo mašte.

Zato, ako vas je ovogodišnji Bingo Festival Fits inspirisao da osvježite ormar, sada je pravi trenutak da pronađete svoju kombinaciju po pristupačnoj cijeni.

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