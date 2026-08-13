Vanilla Pharm Tuzla: Nova adresa za zdravlje i njegu

Vanilla Pharm Tuzla donosi drugačiji pristup apoteci: Kada su stručan savjet i vrijeme za pacijenta jednako važni kao ponuda

Vanilla Pharm Tuzla nova je adresa na Bulevaru koja priču o apoteci pokušava vratiti onome što je pacijentima često najpotrebnije – stručnom savjetu, razgovoru i izboru prilagođenom njihovim stvarnim potrebama.

Na adresi Maršala Tita 66, kod Piemonta, odnedavno radi nova biljna apoteka iza koje stoji mlada magistra farmacije Eldina Trakić. Iako je riječ o novom imenu na tržištu, koncept nije zasnovan samo na širokoj ponudi proizvoda. Ideja je da pacijent prilikom dolaska dobije dovoljno vremena da objasni šta mu je potrebno i da, uz stručnu pomoć farmaceuta, lakše pronađe odgovarajući proizvod.

Vanilla Pharm Tuzla stavlja razgovor s pacijentom u prvi plan

U vremenu u kojem se izbor suplemenata, preparata za njegu i kozmetike gotovo svakodnevno širi, korisnicima nije uvijek jednostavno procijeniti šta im je zaista potrebno.

U Vanilla Pharmu zato žele izbjeći pristup prema kojem svaki dolazak u apoteku završava što većim brojem proizvoda. Kada pacijent uz propisanu terapiju ili preporuku dobije i prijedlog dodatnih preparata, kroz razgovor mu se nastoji objasniti njihova namjena i napraviti razlika između prioriteta i onoga što može biti dodatna opcija.

To, naravno, ne podrazumijeva mijenjanje terapije koju je propisao ljekar, već stručan razgovor o pravilnoj primjeni, mogućnostima i izboru dodatnih preparata u skladu s potrebama pacijenta.

„Naš cilj nije da pacijentu prodamo sve što je navedeno, već da razgovaramo s njim i pokušamo pronaći ono što mu je zaista potrebno.“

Upravo takav individualni pristup jedna je od ideja na kojima mlada magistra farmacije Eldina Trakić želi graditi odnos sa korisnicima.

Od biljnih preparata i suplemenata do njege kose

Biljni preparati predstavljaju važan dio ponude Vanilla Pharme. Među njima su Biovital Herbal biljne kapi, čiji program obuhvata preparate za različite potrebe, između ostalog za mokraćne tegobe, prostatu i kandidu.

U ponudi je i poznati Solgar program, uz različite druge suplemente namijenjene različitim životnim dobima i potrebama organizma.

Za one kojima je važna njega kose posebno se izdvaja Milk Shake program. Riječ je o liniji proizvoda za različite tipove kose i potrebe – od svakodnevne njege, hidratacije i zaštite do proizvoda namijenjenih različitim problemima vezanim za kosu i vlasište.

U segmentu njege i kozmetike dostupni su i proizvodi brendova Natura Siberica, Organic Shop, kao i odabrani proizvodi korejske kozmetike.

Poseban program za bebe, trudnice i porodilje

Jedan dio ponude Vanilla Pharm Tuzla posebno je usmjeren na porodice, buduće i novopečene majke.

U apoteci su dostupni proizvodi iz programa za bebe, trudnice i porodilje brendova Dermedic i Weleda, dok je za period nakon poroda u ponudi i Episiocare biljni sprej namijenjen njezi i zacjeljivanju rana kod porodilja.

Na taj način na jednoj adresi objedinjuju proizvode koji mogu biti dio svakodnevne brige o majci i bebi – od trudnoće i perioda nakon poroda do njege najmlađih.

Kozmetički izbor za one koji traže nešto drugačije

Kozmetika je također važan dio ponude Vanilla Pharme. Posebno izdvajaju L Adria kozmetiku, koja je dostupna u njihovoj ponudi, kao i proizvode domaćeg brenda Balance.

Tu je i Milk Shake, koji se posebno izdvaja u segmentu profesionalne njege kose, dok kombinacija dermokozmetike, prirodne kozmetike i odabranih proizvoda korejskih brendova daje kupcima mogućnost da na jednom mjestu pronađu različita rješenja za njegu kože, kose i tijela.

Besplatne analize, savjeti i posebne pogodnosti

Osim asortimana, u Vanilla Pharmu se periodično organizuju i različite aktivnosti u saradnji sa farmaceutskim kućama. Pacijentima su tako dostupni besplatno mjerenje vitamina i minerala u organizmu, kao i besplatne analize kože i vlasišta.

Posebna prilika očekuje posjetioce ove subote, kada će u apoteci biti organizovan besplatan pregled kože uz stručno savjetovanje predstavnika brenda Balance kozmetika. Posjetioci će imati priliku dobiti procjenu stanja kože i preporuke za odgovarajuću svakodnevnu njegu.

Vanilla Pharm tokom godine priprema i različite popuste i posebne pogodnosti za pacijente.

Četvrtak je dan za penzionere

Posebnu pažnju u novoj apoteci odlučili su posvetiti starijim sugrađanima. Penzioneri svakog četvrtka ostvaruju 10 posto popusta, uz mogućnost da se prilikom dolaska posavjetuju sa farmaceutom i dobiju dodatne informacije o proizvodima koji su im potrebni.

Nova apoteka na Bulevaru tako želi biti više od mjesta na kojem se kupuje određeni proizvod. Vanilla Pharm Tuzla objedinjuje biljne preparate, suplemente, program za bebe, trudnice i porodilje, kozmetiku i proizvode za svakodnevnu njegu, ali i ono što je često jednako važno – vrijeme za pacijenta i stručan savjet.

Iza cijele priče stoji magistra farmacije Eldina Trakić, sa idejom da povjerenje korisnika gradi kroz stručnost, pristupačnost i otvoren razgovor.

Vanilla Pharm nalazi se u ulici Maršala Tita 66, kod Piemonta, a poruka kojom žele sažeti svoj pristup jednostavna je: zdravlje počinje dobrim savjetom.