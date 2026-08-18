Druga godina akcije „Plazma podržava đake prvake“: 30.000 novih osmijeha na početku školske godine

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, kompanije Bambi i Bingo nastavljaju društveno odgovornu tradiciju i ponovo daruju sve učenike prvih razreda u Bosni i Hercegovini.

Omiljeni brend mnogobrojnih generacija, Plazma, u saradnji s vodećim domaćim trgovačkim lancem Bingo, i ove godine donosi radost u domove budućih školaraca. Kroz nastavak uspješne inicijative „Plazma podržava đake prvake“, pripremljeno je 30.000 poklon-paketića za sve djevojčice i dječake koji u septembru sjedaju u školske klupe širom Bosne i Hercegovine.

Podjela paketića biće organizovana u periodu od 17.8.2026. godine do isteka zaliha u odabranim Bingo trgovinama. Detaljne informacije o lokacijama i načinu preuzimanja roditelji mogu pronaći na zvaničnim digitalnim kanalima kompanije Bingo.

O kontinuitetu ove akcije i njenom značaju Jovana Važić, menadžerka za korporativne poslove i održivost kompanije Bambi, izjavila je: “Odrastanje uz Plazmu stvara veze koje traju čitav život, a polazak u školu jedan je od najvažnijih koraka na tom putu. Nakon izuzetno pozitivnih reakcija roditelja i djece prošle godine, sa zadovoljstvom nastavljamo ovu tradiciju. U partnerstvu s Bingom, želimo svakom đaku prvaku u BiH poželjeti sretan, razigran i uspješan početak novog životnog razdoblja.

Iz kompanije Bingo ističu opredijeljenost ka projektima koji pružaju direktnu podršku lokalnoj zajednici:

Kroz našu ‘Back to School’ ponudu trudimo se da roditeljima na jednom mjestu ponudimo sve što je potrebno za početak nove školske godine. Posebno nam je drago što, zajedno s kompanijom Bambi, možemo obradovati đake prvake i poželjeti im dobrodošlicu u školske klupe.”

Inicijativa „Plazma podržava đake prvake“ potvrđuje dugoročnu posvećenost kompanija Bambi i Bingo ulaganju u zajednicu, podršci porodicama i stvaranju lijepih uspomena za najmlađe.