Dom Svatovac dobio novo lice: Mjesto sa sedam decenija dugom pričom ponovo otvorilo vrata

Jasmina Ibrahimović
Dom Svatovac dobio novo lice: Mjesto sa sedam decenija dugom pričom ponovo otvorilo vrata

Dom Svatovac u Poljicu kod Lukavca piše novo poglavlje priče koja na ovom mjestu traje više od sedam decenija. Potpuno renoviran objekat, okružen četinarskom šumom i udaljen od gradske buke, ponovo je otvorio vrata, ovoga puta kao savremeno mjesto za smještaj i brigu o starijim osobama.

Kada se bira dom za stariju osobu, zdravstvena njega i sigurnost jesu među najvažnijim kriterijima, ali kvalitet svakodnevnog života čine i udoban prostor, dobra hrana, druženje, kontakt sa porodicom i mogućnost boravka u prirodi. Upravo na tom spoju razvijen je novi koncept Svatovca.

Dom Svatovac ima istoriju dugu više od 70 godina

Lokacija Svatovca odavno je povezana sa zdravljem i oporavkom. Od 1953. do 1963. godine ovdje je djelovao dom specijalne bolnice za liječenje plućnih bolesti, čiji su pacijenti koristili prednosti specifične mikroklime i boravka u četinarskoj šumi.

Kasnije je objekat služio kao radničko odmaralište nekadašnjeg Koksno hemijskog kombinata iz Lukavca, namijenjeno odmoru i oporavku radnika izloženih zahtjevnim uslovima teške hemijske industrije.

Danas je istorijski objekat potpuno renoviran i dobio je novu namjenu, ali je sačuvana ideja Svatovca kao mjesta mira, odmora i brige o čovjeku.

Dom Svatovac kod Lukavca potpuno je renoviran i otvoren kao savremeni dom za starije, uz 24 satnu njegu, udoban smještaj i prirodno okruženje.

Savremeni smještaj i njega dostupna 24 sata

Novi Dom Svatovac klimatizovan je u cijelosti, a korisnicima su na raspolaganju jednokrevetne i dvokrevetne sobe sa vlastitim kupatilima. Sobe imaju klima uređaje, smart televizore i brz internet, dok ugrađeni bolnički lift omogućava jednostavnije kretanje i pristup sadržajima osobama kojima je potrebna pomoć.

Briga o korisnicima organizovana je 24 sata dnevno, uz stručno medicinsko osoblje i diplomirane socijalne radnike. Dom posjeduje i vlastito savremeno sanitetsko vozilo za potrebe hitnog i bezbjednog transporta.

Život u domu nije sveden samo na njegu. Organizuju se radno okupacione terapije, kreativne radionice i druženja, a zajednički se obilježavaju rođendani, praznici i drugi važni datumi.

Priroda, domaća kuhinja i porodica kao dio svakodnevice

Jedna od najvećih prednosti Svatovca nalazi se izvan samog objekta. Četinarska šuma, čist zrak i mir daju korisnicima mogućnost da dio svakodnevice provedu u prirodnom okruženju, daleko od gradske vreve.

U sklopu doma nalazi se moderno uređen restoran u kojem se pripremaju domaća jela prema tradicionalnim recepturama, prilagođena nutritivnim potrebama starijih osoba. Tu je i prostrana zatvorena vanjska terasa namijenjena odmoru i druženju.

Posebna pažnja posvećena je odnosu korisnika sa porodicom. Posjete su omogućene svakodnevno, a članovi porodice mogu vrijeme sa svojim najbližima provesti uz kafu, čaj ili domaće kolače u restoranu i na terasi.

Tako mjesto koje generacije Lukavčana pamte kao prostor liječenja i odmora danas dobija novi život. Dom Svatovac povezuje naslijeđe ove lokacije sa savremenim smještajem, stručnom njegom i sadržajima osmišljenim tako da starija životna dob bude sigurna, ali i ispunjena.

PU socijalne zaštite i smještaja Svatovac nalazi se u Poljicu, Ulica Svatovac bb, a informacije o smještaju i uslugama dostupne su na broj +387 61 191 591.

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