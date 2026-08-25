Vokel otvara novi prodajni centar u Tuzli i zapošljava na više radnih mjesta

Vokel d.o.o. s ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4.600 m² u Tuzli na adresi Industrijska 2E shodno tome raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta :
• Trgovac na odjelu Keramike i Sanitarija (više izvršitelja)
• Trgovac na odjelu Grijanja i Vodomaterijala (više izvršitelja)
• Skladištar (više izvršitelja)
• Vozač dostavnog Vozila „C“ kategorije (više izvršitelja)
• Inženjer Mašinstva
• Dizajner interijera
• Komercijalist za terenski rad
• Osoba za računovodstvo i financije
• Osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra
Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail: [email protected] ili dostaviti osobno u Vokel Tuzla (Mitra Trifunovića Uče 1). Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.