Last minute Tunis iz Sarajeva: All inclusive aranžmani od 999 KM, broj mjesta ograničen

Ponuda je vremenski ograničena, a broj raspoloživih mjesta je ograničen. Za provjeru dostupnosti slobodnih mjesta, rezervaciju i dodatne informacije zainteresovani se trebaju direktno obratiti putničkoj agenciji Unitravel na 062 80 50 30 Viber/Whatsapp

Putnička agencija Unitravel objavila je last minute ponudu za Tunis, nakon odustajanja putnika, uz snižene cijene aranžmana za kraj augusta.

Za boravak u hotelu Concorde Green Park 5* u Sousseu, odnosno Port El Kantaouiju, dostupan je aranžman od sedam noćenja sa all inclusive uslugom u terminu od 24. do 31. augusta. Cijena je sa 1.990 KM snižena na 1.490 KM po osobi, što predstavlja popust od 500 KM.

Unitravel je objavio i ponudu za Riadh Palms Resort & Spa 4* u Sousseu, gdje je nakon popusta od 400 KM cijena aranžmana 999 KM po osobi. Na raspolaganju je trokrevetna soba. U objavi agencije kao termin je navedeno „31.08–07.08“, pa je prije rezervacije potrebno provjeriti tačan datum povratka.

U cijenu oba aranžmana uključeni su povratni charter let Sarajevo – Monastir – Sarajevo sa aerodromskim taksama, snack obrok tokom leta, sedam noćenja sa all inclusive uslugom, transferi na destinaciji, usluge vodiča te putno zdravstveno osiguranje za osobe do 60 godina.

Iz Unitravela preporučuju i ugovaranje police osiguranja od otkaza putovanja.

Zainteresovani informacije i rezervacije mogu dobiti putem e-mail adresa [email protected] i [email protected], na broj 035 258 358, kao i putem brojeva 062 80 50 30, 062 80 50 40, 062 80 50 50 i 062 80 50 90. Poslovnica Unitravela nalazi se u Turalibegovoj 20, u TC Pasaž u Tuzli.