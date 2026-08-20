FERK izdao nove dozvole za hidroelektrane i solarne elektrane u FBiH

FERK je izdao nove dozvole za proizvodnju električne energije za više hidroelektrana i fotonaponskih elektrana na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na redovnoj sjednici Regulatorne komisije za energiju u FBiH dozvole su dobile kompanije „ESKIMO S 2“ Travnik za četiri hidroelektrane, „EURO-METALI“ Doboj Jug za jednu fotonaponsku elektranu te „TRGOVIR“ Gračanica za tri fotonaponske elektrane.

Prenesen status kvalifikovanog proizvođača

FERK je donio i dva rješenja po zahtjevu kompanije „ADRIALE LIVING“ Kreševo, a odnose se na prijenos statusa kvalifikovanog proizvođača za fotonaponske elektrane ADRIALE 1 i ADRIALE 2 na kompaniju „Joma Packaging“ Kreševo.

Doneseno je i rješenje po prijedlogu dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom za kompaniju „VOLTERA“ iz Širokog Brijega.

Nove dozvole i u sektoru naftnih derivata

U sektoru naftne privrede obnovljena je licenca kompaniji „Operator – Terminali Federacije“ Sarajevo za trgovinu na veliko naftnim derivatima, osim LPG-a, kao i dozvola za skladištenje naftnih derivata.

U postupak opće rasprave upućeni su nacrti dozvola za kompaniju „GREEN OIL“ Sarajevo, i to za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-a te za cestovni transport naftnih derivata.

Zainteresirana javnost komentare može dostaviti do 28. augusta u 12 sati, poštom na adresu FERK-a u Mostaru ili elektronskim putem.

FERK je izdao nove dozvole za proizvodnju električne energije, a istovremeno je nastavljen postupak izdavanja licenci i u sektoru trgovine i transporta naftnih derivata.