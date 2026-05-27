FERK utvrdio novu cijenu struje

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održala je sjednicu na kojoj je utvrdila zamjensku tržišnu cijenu električne energije za juni 2026. godine, kao i donijela više odluka koje se odnose na izdavanje i izmjene energetskih licenci.

Prema odluci FERK-a, zamjenska tržišna cijena električne energije za juni iznosi 16,9235 feninga po kilovat-satu (kWh). Ova cijena se primjenjuje na privilegovane proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije koji energiju prodaju Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju, do uspostave organizovanog tržišta „dan unaprijed“.

Na sjednici su, nakon provedenih rasprava, izdate dozvole za proizvodnju električne energije kompanijama SILK-TRADE d.o.o. Tešanj i P.H.N.E. d.o.o. Mostar, dok je istovremeno ovom mostarskom privrednom društvu dodijeljen i status kvalifikovanog proizvođača za dva proizvodna objekta.

Na zahtjev firme M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški, FERK je donio odluku o oduzimanju statusa kvalifikovanog proizvođača za fotonaponsku elektranu „M.R.M.“, nakon prodaje proizvodnog objekta.

U sektoru naftne privrede obnovljene su licence za trgovinu LPG-om kompaniji HOLDINA d.o.o. Sarajevo, te za transport naftnih derivata HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo, dok je PERIŠIĆ d.o.o. Grude dobio izmijenjenu i dopunjenu dozvolu za istu djelatnost.

Također, u postupak javne rasprave upućeni su nacrti dozvola za više kompanija iz sektora proizvodnje električne energije i trgovine energentima, uz mogućnost dostavljanja pisanih komentara zainteresovane javnosti do 9. juna.

Kako je saopćeno, kopije nacrta dostupne su u sjedištu FERK-a u Mostaru, kao i na njihovoj zvaničnoj web stranici, dok je nakon razmatranja žalbi i zahtjeva za sporove doneseno i pet dodatnih rješenja.