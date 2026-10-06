Preminula Bisera Alikadić, jedna od najznačajnijih bh. književnica

Bisera Alikadić, istaknuta bosanskohercegovačka književnica i pjesnikinja, preminula je danas u Sarajevu u 87. godini života. Iza sebe je ostavila književni opus koji obuhvata poeziju, romane, priče te književnost za djecu i mlade.

Rođena je 8. februara 1939. godine u Podhumu kod Livna, a od djetinjstva je živjela u Sarajevu, gdje je završila školovanje i provela najveći dio života. Dugi niz godina radila je kao bibliotekarka u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.

Svoj književni put gradila je više od pola stoljeća. Prvu samostalnu zbirku poezije „Noć i ćilibar“ objavila je 1972. godine, a među njenim djelima su i „Kapi i mahovina“, „Drhtaj vučice“, „Raspeće“, „Dok jesam Ciganka“, „Ne predajem se“, „Grad hrabrosti“, „Knjiga vremena“ i „Ludi kamen“, kao i romani „Larva“ i „Krug“.

Društvo pisaca oprostilo se od Bisere Alikadić

Povodom njene smrti oglasilo se Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini, čija je Bisera Alikadić bila dugogodišnja članica.

Iz Društva su naveli da se s dubokom tugom opraštaju od istaknute književnice i pjesnikinje, čije je stvaralaštvo obilježilo bosanskohercegovačku književnost posljednjih decenija.

Podsjetili su da je bila pjesnikinja snažnog i prepoznatljivog glasa, autorica poezije, romana, priča i književnosti za djecu, te da je cijeli radni vijek bila posvećena knjizi, književnosti i čitaocima.

Društvo pisaca u BiH dodijelilo joj je 2020. godine Bosanski stećak, jedno od svojih najznačajnijih priznanja.

„Njen odlazak veliki je gubitak za bosanskohercegovačku književnost, ali i za naše Društvo koje ostaje bez drage članice i osebujne književne ličnosti. Njene knjige, pjesme i riječi ostaju kao trajno svjedočanstvo njenog života i književnog rada“, navedeno je u saopštenju Društva pisaca.

Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini izrazilo je saučešće porodici, prijateljima i poštovaocima lika i djela Bisere Alikadić.