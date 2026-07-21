Poznati kandidati za nagradu „Mali princ 2026“

Nagrada „Mali princ 2026“ okupit će i ove godine najznačajnija ostvarenja iz oblasti književnosti za djecu iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Upravnom odboru Udruženja prijatelja knjige „Mali princ“ pristigle su sve nominacije za najveće regionalno priznanje za dječiju knjigu.

Selektori dr. Vildana Pečenković, dr. Dijana Vučković, dr. Sanja Lovrić Kralj i dr. Tijana Tropin odabrali su po dva naslova iz svake zemlje učesnice.

Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Ismet Bekrić s knjigom „Drveni konjić i druge bajke“, koju je 2025. godine objavila izdavačka kuća Lijepa riječ iz Tuzle, te Muhidin Šarić s knjigom „Mrvica“, u izdanju sarajevskog FANI-ja.