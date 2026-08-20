Mali turizam osvaja generaciju Z: Putovanja bez lista, gužvi i jurnjave za atrakcijama

Mali turizam postaje sve popularniji među pripadnicima generacije Z, a riječ je o načinu putovanja koji u prvi plan stavlja svakodnevna, lokalna i spontana iskustva, umjesto obilaska što većeg broja poznatih turističkih atrakcija.

Ideja je jednostavna, putovanje ne mora biti utrka od znamenitosti do znamenitosti niti svaki sat odmora mora biti unaprijed isplaniran. Umjesto toga, putnici biraju lokalne pekare, kvartovske kafiće, pijace, supermarkete, javni prijevoz i obične šetnje ulicama koje se rijetko nalaze u turističkim vodičima.

Manje fotografija, više stvarnog doživljaja

Savremena putovanja često podrazumijevaju duge liste mjesta koja treba posjetiti, restorana u kojima treba jesti i lokacija na kojima je gotovo obavezno napraviti fotografiju za društvene mreže.

Mali turizam ide u potpuno suprotnom smjeru. Ideja nije vidjeti sve, već osjetiti kako određeni grad ili mjesto zaista živi.

Tako uspomena s odmora može postati razgovor s prodavačem u maloj pekari, neobičan proizvod pronađen u lokalnoj trgovini ili nekoliko sati provedenih u kvartu daleko od najpoznatijih znamenitosti.

Popularnost ovog pristupa povezuje se i sa zasićenjem društvenim mrežama, gdje se ista mjesta često prikazuju iz gotovo identičnih uglova. Mlađi putnici sve češće traže iskustva koja ne izgledaju kao da su nastala prema preporuci algoritma.

Sitnice često ostaju najveća uspomena

Trend je dodatno privukao pažnju nakon objavljivanja izvještaja „The Tiny Tourist Report“, prema kojem je za 49 posto ispitanika upravo neko malo i svakodnevno iskustvo ono što putovanje na kraju čini nezaboravnim.

Ideja je nastala i iz zapažanja da ljudi nakon povratka s odmora često ne pričaju prvenstveno o velikim znamenitostima. Mnogo češće spominju restoran koji su slučajno pronašli, prodavnicu u koju su ušli bez plana ili neobičan susret s lokalnim stanovnicima.

Takav način putovanja dobija na značaju i u vrijeme kada se brojne popularne destinacije suočavaju s prekomjernim turizmom, velikim gužvama i pritiskom na lokalno stanovništvo.

Kako izgleda „mali turista“?

Za ovakav odmor nije potrebno potpuno izbjegavati poznate atrakcije. Suština je da one ne postanu obaveza zbog koje se cijelo putovanje pretvara u ispunjavanje zadataka.

Putnik može dio dana ostaviti potpuno bez plana, koristiti lokalne autobuse, otići u prodavnicu namirnica, prošetati stambenim četvrtima ili jednostavno sjesti u kafić koji nije poznat s društvenih mreža.

Neki čak nastavljaju svakodnevne rutine koje imaju kod kuće, poput jutarnjeg trčanja ili odlaska na pijacu, jer upravo takve aktivnosti omogućavaju da se bolje osjeti način života lokalnog stanovništva.

Umjesto pitanja šta se u nekom gradu mora vidjeti, pristalice ovog trenda češće pokušavaju otkriti gdje lokalci doručkuju, šta kupuju, kojim ulicama prolaze i gdje provode slobodno vrijeme.

Mali turizam tako mijenja ideju uspješnog odmora, manje je važno koliko je lokacija posjećeno, a više koliko je putovanje zaista doživljeno.