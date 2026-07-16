Generacija Z na poslu mijenja pravila i zbunjuje šefove

Generacija Z na poslu sve snažnije utiče na način na koji kompanije organizuju rad, komuniciraju sa zaposlenima i oblikuju pogodnosti kojima nastoje privući mlade ljude.

Riječ je o generaciji rođenoj između 1997. i 2012. godine, koja je odrastala uz pametne telefone, društvene mreže, automatizaciju i ubrzani razvoj umjetne inteligencije. Zbog toga se mladi radnici uglavnom brzo prilagođavaju novim tehnologijama, ali istovremeno od poslodavaca očekuju više nego prethodne generacije.

Plata im jeste važna, ali nije jedini razlog zbog kojeg prihvataju ili zadržavaju posao. Traže radno mjesto koje je usklađeno s njihovim vrijednostima, nudi prostor za razvoj i omogućava ravnotežu između profesionalnog i privatnog života.

Procjene pokazuju da veliki dio radnika iz ove generacije želi da posao koji obavlja odražava njihove interese i uvjerenja. Zato obraćaju pažnju na odnos kompanije prema zaposlenima, jednakim prilikama, društvenoj odgovornosti i otvorenoj komunika