Danas je Svjetski dan komaraca: Ovaj mali insekt prenosi neke od najopasnijih bolesti

Svjetski dan komaraca obilježava se danas, 20. augusta, u znak sjećanja na otkriće engleskog ljekara Ronalda Rossa, koji je na današnji dan 1897. godine utvrdio da ženke komaraca iz roda Anopheles prenose uzročnika malarije među ljudima.

Ovo otkriće bilo je jedno od najvažnijih u razumijevanju načina širenja malarije i otvorilo je put razvoju mjera prevencije i kontrole bolesti koja i danas predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u pojedinim dijelovima svijeta.

Komarci ne prenose samo malariju

Malariju uzrokuju paraziti roda Plasmodium, a na ljude se prenose ubodom zaražene ženke komarca Anopheles.

Bolest se može prevenirati i liječiti, ali bez pravovremenog liječenja može dovesti do teških komplikacija, pa i smrtnog ishoda. Posebno su ugrožena djeca mlađa od pet godina, dok je najveći teret malarije i dalje prisutan na području Afrike.

Komarci mogu prenositi i niz drugih zaraznih bolesti, među kojima su denga groznica, žuta groznica, chikungunya, Zika virus, različite vrste encefalitisa i groznica Zapadnog Nila.

Upravo zbog sposobnosti prenošenja ozbiljnih zaraznih bolesti komarci se često navode među životinjama koje predstavljaju najveći rizik za ljudsko zdravlje.

Tigrasti komarac dovoljan je i najmanji izvor vode

Tokom ljetnih mjeseci posebnu pažnju privlači tigrasti komarac, Aedes albopictus, invazivna vrsta koja je aktivna i tokom dana, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Za njegovo razmnožavanje dovoljna je veoma mala količina vode.

Zbog toga legla mogu nastati u nepokrivenim kantama i bačvama, tanjirićima ispod saksija, starim gumama, vazama, začepljenim olucima i različitim predmetima u kojima se nakon kiše zadržava voda.

U takvim mjestima mogu se razvijati i druge vrste komaraca, među kojima je Culex pipiens, vrsta značajna zbog mogućnosti prenošenja virusa Zapadnog Nila i Usutu virusa.

Male promjene mogu smanjiti broj komaraca

Uklanjanje vode koja se zadržava oko kuća i u dvorištima jedna je od najjednostavnijih mjera kojom građani mogu smanjiti broj mjesta pogodnih za razmnožavanje komaraca.

Preporučuje se redovno prazniti posude s vodom, čistiti oluke, pokrivati spremnike te uklanjjati predmete u kojima se može zadržavati kišnica.

Svjetski dan komaraca zato nije posvećen samo historijskom medicinskom otkriću, već i podsjećanju na značaj prevencije bolesti koje ovi insekti mogu prenositi.