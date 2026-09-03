Bosnalijek okupio zdravstvene i akademske stručnjake na promociji knjige posvećene jednoj od najzanimljivijih molekula ljudskog organizma

U Banskom dvoru, u Banjoj Luci, sinoć je održana promocija knjige „Lizozim – enzim budućnosti“, u izdanju Bosnalijeka, koja donosi sveobuhvatan pregled dosadašnjih naučnih saznanja o lizozimu, njegovoj ulozi u organizmu i potencijalu primjene u medicini i farmaciji.

Promocija je okupila brojne predstavnike zdravstvene i akademske zajednice, ljekare, farmaceute, saradnike i prijatelje Bosnalijeka, koji su imali priliku čuti različite perspektive o lizozimu – od naučnih istraživanja i farmakoterapije do iskustava iz svakodnevne kliničke prakse.

„Ova knjiga nije samo priča o jednoj molekuli i jednom proizvodu. Ona je priča o znanju, nauci, ljudima i predanosti generacija stručnjaka koji su svojim radom doprinijeli da Lysobact® postane jedno od prepoznatljivijih imena u savremenoj farmakoterapiji“, istakao je generalni direktor Bosnalijeka Mirza Kasum.

Knjiga „Lizozim – enzim budućnosti“ predstavlja najcjelovitiji pregled lizozima u domaćoj i regionalnoj literaturi. U njenoj izradi objedinjene su informacije iz različitih stručnih oblasti, uz više od 1.700 relevantnih naučnih referenci. Publikacija donosi pregled brojnih istraživanja i saznanja o lizozimu, njegovim ulogama u organizmu, kao i mogućnostima njegove primjene u medicini, farmaciji, prehrambenoj industriji i biotehnologiji.

Tokom promocije o značaju lizozima govorili su stručnjaci različitih profila. Dr Aziz Šukalo predstavio je knjigu i višedecenijsko iskustvo Bosnalijeka u razvoju lijekova na bazi lizozima, dok su prof. dr Una Glamočlija i prim. dr Meliha Mehić govorile o naučnim aspektima lizozima, njegovim karakteristikama i primjeni u farmakoterapiji.

Poseban dio večeri bio je posvećen iskustvima iz kliničke prakse. Mr sc. med. Zorica Novaković, specijalista otorinolaringologije i supspecijalista hirurgije glave i vrata, govorila je o primjeni Lysobact® proizvoda u svakodnevnoj praksi, dok je doc. dr sc. med. Tatjana Milivojac predstavila iskustva primjene lijekova na bazi lizozima u pedijatriji.

Promocija je otvorila i prostor za pitanja i razmjenu iskustava sa zdravstvenim profesionalcima iz Banje Luke, čime je dodatno naglašen značaj povezivanja naučnih saznanja s potrebama i iskustvima iz kliničke prakse.

Lizozim, prirodni enzim koji je dio urođenog odbrambenog sistema organizma, za Bosnalijek ima poseban značaj. Kompanija već decenijama razvija i proizvodi lijekove na bazi lizozima, među kojima je najpoznatiji Lysobact®. Uskoro se navršava 50 godina od pojave ovog proizvoda, koji je kroz dugogodišnju primjenu postao jedan od prepoznatljivih brendova Bosnalijeka.

Promocija knjige „Lizozim – enzim budućnosti“ u Banjoj Luci još jednom je potvrdila značaj povezivanja nauke, farmaceutske industrije i kliničke prakse, kao i opredijeljenost Bosnalijeka da ulaganjem u znanje, istraživanja i stručnu edukaciju doprinosi unapređenju zdravstvene zaštite.

Zvanični dio večeri upotpunjen je umjetničkim programom operske umjetnice i sopranistice Dunje Simić, koja je izvela tri muzičke numere, nakon čega je druženje nastavljeno uz ambijentalni džez program.