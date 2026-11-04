OKK Sloboda Energoinvest ostvarila je ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Crnoj Gori, savladavši Podgoricu rezultatom 112:96 u drugom kolu ABA 2 lige. Tuzlanski košarkaši tokom susreta zaostajali su i 13 poena, ali su sjajnom igrom u drugom poluvremenu napravili veliki preokret i stigli do zasluženog trijumfa.

Domaći tim bolje je otvorio utakmicu i prvu četvrtinu završio s pet poena prednosti (25:20). Podgorica je uspjela zadržati vodstvo i do odlaska na odmor, kada je rezultat glasio 52:50.

OKK Sloboda Energoinvest preokrenula rezultat sjajnim drugim poluvremenom

U nastavku susreta OKK Sloboda Energoinvest zaigrala je znatno agresivnije i efikasnije u napadu. Tuzlaci su preuzeli kontrolu nad utakmicom, a raspoloženi napadači nisu dozvolili domaćinu da se vrati u ritam iz prvog poluvremena.

Koliko je Sloboda bila dominantna u nastavku najbolje pokazuje podatak da je u posljednje dvije četvrtine postigla čak 62 poena. Utakmica je završena pobjedom Tuzlaka od 16 poena razlike.

Najbolji pojedinac u pobjedničkom sastavu bio je Sani Čampara, koji je ostvario double-double učinak sa 24 poena i 13 asistencija. Odličnu partiju pružio je i Jasmin Jakupović sa 23 poena, pogodivši šest trojki, dok je Imran Polutak upisao 16 poena i 13 skokova.

U ekipi Podgorice istakli su se Trej Tenison i Zoran Vučeljić sa po 30 postignutih poena. Ipak, ni njihov odličan napadački učinak nije bio dovoljan da spriječi pobjedu tuzlanskog tima.