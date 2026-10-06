Euroliga se širi na 24 kluba, uskoro odluka o novim franšizama

Euroliga se širi na 24 kluba od naredne sezone, a uskoro bi trebala biti donesena i odluka o novim franšizama koje će postati dio najjačeg evropskog klupskog košarkaškog takmičenja.

Prema informacijama novinara Eurohoopsa Arisa Barkasa, proširenje takmičenja planirano je za sezonu 2027/28, dok bi novi sastanak na kojem će se razgovarati o franšizama trebao biti zakazan uskoro.

Odluke dolaze u trenutku kada se vodi velika borba za budući izgled evropske košarke. NBA već duže priprema vlastiti projekat takmičenja u Evropi, a razgovaralo se i o mogućnosti saradnje sa Euroligom.

Klubovi vlasnici Eurolige, međutim, nastavili su s vlastitim planovima razvoja takmičenja. Prema ranijim informacijama Eurohoopsa, cilj je proširenje na 24 ekipe i dodjela osam novih franšiza.

Euroliga se širi na 24 kluba, veliki broj kandidata

Među klubovima koji su se spominjali kao kandidati za nove dugoročne pozicije nalaze se Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalem, Paris, Valencia, Virtus Bologna, PAOK, London Lions, Napoli Basket, Roma Maxima i Aris.

Takav sistem značajno bi promijenio dosadašnji izgled Eurolige, posebno ako dio klubova dobije dugoročnu sigurnost u takmičenju umjesto da njihov nastup zavisi od pozivnica ili rezultata u drugim takmičenjima.

Istovremeno, odnosi Eurolige i NBA lige ostaju jedna od ključnih tema evropske košarke. NBA razvija projekat vlastitog evropskog takmičenja, dok Euroliga kroz proširenje i sistem franšiza pokušava dodatno učvrstiti svoju poziciju.

Konačan izbor klubova koji će dobiti nove franšize još nije poznat. Prema Barkasovim informacijama, novi sastanak o tom pitanju trebao bi biti održan uskoro.